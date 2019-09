17:40 Uhr

NR-Tippduell: Erwischt es den nächsten Finalisten?

Der FC Zell/Bruck ist bereits ausgeschieden. Dies möchten Michael Gerbl und der FC Ehekirchen freilich vermeiden. Doch sein Kontrahent Max Seitle vom SV Karlshuld möchte unbedingt in die zweite Runde

Von Dirk Sing

Mit dem FC Zell/Bruck hat es kürzlich bereits den ersten Finalisten des vergangenen „NR-Tippduells“ gleich in der ersten Runde erwischt. Dementsprechend gewarnt ist freilich der FC Ehekirchen, der es in der ersten Runde mit dem SV Karlshuld zu tun bekommt. Während der FCE Mittelfeldspieler Michael Gerbl ins Rennen schickt, versucht Kapitän Max Seitle, seine Mösler mit einem Sieg in die nächste Runde zu führen.

Zur Erinnerung: Für jedes exakt vorhergesagte Resultat gibt es drei Punkte, die richtige Tendenz (Sieg, Remis, Niederlage) wird noch mit einem Zähler honoriert. Sollten am Ende beide Teams punktgleich sein, entscheidet zuerst die Mehrzahl der richtig getippten Spiele und dann das Los. Der Gesamtsieger erhält stolze 500 Euro für seine Mannschaftskasse von der Ergo-Versicherung Christian Krzyzanowski in Neuburg. Nachfolgend die zehn zu tippenden Begegnungen, die die beiden Teams abwechselnd unter die Lupe nehmen:

FC Ehekirchen – FV Illertissen II (Landesliga Südwest)

Seitle: „Ich glaube, dass der FCE eine Reaktion zeigen wird – auch wenn es schwer werden dürfte! Beide Teams haben besonders in der Offensive gute Akteure. Bei Ehekirchen ist Simon Schmaus immer gefährlich und für Tore gut. Illertissen habe ich gegen Neuburg gesehen. Der FV verfügt über einen starken Mittelstürmer, den es möglichst auszuschalten gilt.“

TuS Geretsried – VfR Neuburg (Landesliga Südwest)

Gerbl: „Grundsätzlich ist es in der Landesliga auf fremden Plätzen deutlich schwieriger, Punkte zu holen. Das sieht man unter anderem auch am VfR Neuburg. Dennoch denke ich, dass die Lilaweißen als Spitzenteam auch in Geretsried einen Zähler mitnehmen werden.“

TSV Burgheim – BC Aichach (Kreisliga Ost)

Seitle: „Der BC Aichach hat bislang sehr viele Tore erzielt und marschiert gemeinsam mit dem TSV Pöttmes im Klassement vorne weg. Deshalb denke ich, dass der TSV Burgheim am Ende den Kürzeren ziehen wird.“

SC Mühlried – TSG Untermaxfeld (Kreisliga Ost)

Gerbl: „Nachdem ich selbst fünf Jahre bei der TSG gespielt habe, schlägt mein Herz nach wie vor für Untermaxfeld. Speziell aufgrund der personellen Probleme tut man sich jedoch schwer, in diese Liga zu finden. Hinzu kommt, dass der Sprung von der Kreisklasse zur Kreisliga schon groß ist. Allerdings wird jetzt in Mühlried der Knoten platzen und die Jungs nehmen einen Punkt mit.“

BSV Neuburg – FC Rennertshofen (Kreisklasse Neuburg)

Seitle: „Beim Blick auf die Tabelle wird deutlich, dass Rennertshofen der klare Favorit in dieser Begegnung ist. Ich denke, dass das Mutzbauer-Team oben dranbleiben möchte und sich daher vom BSV Neuburg nicht aufhalten lassen wird.“

SpVgg Joshofen/Bergheim – SV Klingsmoos (Kreisklasse Neuburg)

Gerbl: Der SV Klingsmoos verfügt schon über eine extrem starke Offensive. Gerade wenn Alexander Müller dabei ist, herrscht absolute Torgefahr. Das Gleiche gilt auch für Andre Fleury. Dieses Duo wird jeweils einen Treffer zum 2:1-Sieg bei der SpVgg Joshofen/Bergheim erzielen.“

SC Ried – SV Echsheim (Kreisklasse Neuburg)

Seitle: „Der SV Echsheim ist eine Mannschaft, die sehr kampfbetont auftritt und sich in der Tabelle bereits oben festgesetzt hat. Der SC Ried wird eine ruhige Saison absolvieren, bei der sowohl nach oben als auch unten nichts passiert.“ Vom Gefühl her wird sich der SVE in diesem Match knapp durchsetzen.“

TSV Ober-/Unterhausen – SC Feldkirchen (A-Klasse Neuburg)

Gerbl: Von der anderen Seite der Tabelle kann man hier von einem Spitzenspiel sprechen. Feldkirchen tut sich als Aufsteiger wahnsinnig schwer, in der neuen Spielklasse anzukommen. Aber auch für Ober-/Unterhausen läuft es bislang alles andere als rund. Am Ende wird der Heimvorteil den Ausschlag zugunsten des TSV geben, der diese Partie knapp gewinnt.

SC Rohrenfels – SV Sinning (A-Klasse Neuburg)

Seitle: „Ich freue mich sehr für meinen ehemaligen Teamkollegen Matze Stegmeir, dass er mit seiner neuen Truppe, dem SC Rohrenfels, derart erfolgreich ist und auch schon einige wichtige Tore erzielen konnte. Ich habe erst kürzlich mit ihm gesprochen – er glaubt an einen Sieg gegen Sinning! Ich muss allerdings zugeben, dass ich auch dem SVS in dieser Partie etwas zutraue. Deshalb werden die Punkte auch geteilt.“

SV Karlshuld – FC Hitzhofen (Kreisliga Donau/Isar)

Gerbl: „Nachdem ich mich in dieser Liga ehrlich gesagt nicht auskenne, ist es für mich die schwerste Partie zu tippen. Vom aktuellen Verlauf her sehe ich den SV Karlshuld, bei dem ich einige Spieler und Trainer Naz Seitle kenne, jedoch im Vorteil. Daher wird der SVK seinen guten Lauf gegen Hitzhofen fortsetzen.“





DIE TIPPS IM ÜBERBLICK

SV Karlshuld

FC Ehekirchen – Illertissen II 2:2

TuS Geretsried – VfR Neuburg 0:3

TSV Burgheim – BC Aichach 1:3

SC Mühlried – Untermaxfeld 1:2

BSV Neuburg – Rennertshofen 1:3

Joshofen/Bergh. – Klingsmoos 2:3

SC Ried – SV Echsheim 1:2

Ober-/Unterh. – Feldkirchen 2:1

SC Rohrenfels – SV Sinning 2:2

SV Karlshuld – FC Hitzhofen 2:1

FC Ehekirchen

FC Ehekirchen – Illertissen II 3:3

TuS Geretsried – VfR Neuburg 2:2

TSV Burgheim – BC Aichach 3:5

SC Mühlried – Untermaxfeld 3:3

BSV Neuburg – Rennertshofen 1:4

Joshofen/Bergh. – Klingsmoos 1:2

SC Ried – SV Echsheim 2:3

Ober-/Unterh. – Feldkirchen 1:0

SC Rohrenfels – SV Sinning 2:0

SV Karlshuld – FC Hitzhofen 3:1

