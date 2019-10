vor 5 Min.

NR-Tippduell: Gelingt dem SV Klingsmoos die Revanche?

Tritt für den BSV Neuburg an: Kapitän Pascal Slowik.

Bereits in der vergangenen Woche standen sich die Mösler und der BSV Neuburg in der Kreisklasse mit einem überraschenden Ausgang gegenüber. Diesmal duellieren sich Patrick Krammer und Pascal Slowik

Von Dirk Sing

SV Klingsmoos gegen BSV Neuburg – da war doch was!? Richtig, am vergangenen Wochenende standen sich die beiden Teams bereits in der Kreisklasse Neuburg gegenüber, wobei die Truppe von Trainer Severin Birkelbach beim Aufstiegsfavoriten überraschend mit 2:1 gewann. Die schnelle Möglichkeit zur Revanche bietet sich dem SVK nun bei unserem „NR-Tippduell“. Kapitän Patrick Krammer fordert dabei seinen BSV-Kollegen Pascal Slowik heraus.

Zur Erinnerung: Für jedes exakt vorhergesagte Resultat gibt es drei Punkte, die richtige Tendenz wird noch mit einem Zähler honoriert. Sollten am Ende beide Teams punktgleich sein, entscheidet zuerst die Mehrzahl der richtig getippten Spiele und dann das Los. Der Gesamtsieger erhält stolze 500 Euro für seine Mannschaftskasse von der Ergo-Versicherung Christian Krzyzanowski in Neuburg.

Folgende zehn Begegnungen haben die beiden Mannschaften unter die Lupe genommen:

VfR Neuburg – FC Gundelfingen (Landesliga Südwest)

Kramer: „Nachdem es sich um ein Spitzenspiel handelt, wird das Ganze sicherlich taktisch geprägt sein. Ich befürchte, dass der VfR seine zahlreichen Ausfälle nicht kompensieren kann und deshalb gegen den Tabellenführer aus Gundelfingen knapp den Kürzeren ziehen wird.

SV Mering – FC Ehekirchen (Landesliga Südwest)

Slowik: „Der FC Ehekirchen ist derzeit richtig gut drauf. Mit den beiden Hollinger-Brüdern, die ebenso wie Simon Schmaus immer für einen Treffer gut sind, habe ich selbst einst bei der JFG Neuburg zusammengespielt. Am Sonntag in Mering wird der FCE seinen guten Lauf fortsetzen und gewinnen.“

SV Thierhaupten – TSG Untermaxfeld (Kreisliga Ost)

Kramer: „Ich sehe hier zwei Mannschaften auf Augenhöhe. Auch wenn sich die Untermaxfelder zuletzt etwas gefunden haben, wird es in Thierhaupten sicherlich keine einfache Aufgabe. Am Ende werden sich die beiden Kontrahenten die Punkte teilen.“

TSV Burgheim – BC Rinnenthal (Kreisliga Ost)

Slowik: „Burgheim hat seine vergangenen fünf Partien nicht verloren beziehungsweise nur zuletzt in Untermaxfeld unentschieden gespielt. Im Heimspiel gegen Rinnenthal wird der TSV nichts anbrennen lassen und weiter ganz vorne dabei bleiben.“

BSV Neuburg – SV Grasheim (Kreisklasse Neuburg)

Kramer: „Die Grasheimer haben einen richtig schlechten Saisonstart erwischt und hängen im Tabellenkeller fest. Normalerweise schätze ich beide Teams vom Leistungsvermögen gleich ein. Doch am Ende wird der Heimvorteil den Ausschlag zugunsten des BSV geben, an den wir ja selbst schlechte Erinnerungen haben. Am vergangnen Wochenende haben wir uns gegen Neuburg quasi selbst geschlagen.“

SC Ried – SV Klingsmoos (Kreisklasse Neuburg)

Slowik: „Klingsmoos ist bekannt für seine gute Offensive. Dass wir dort zuletzt drei Punkte geholt haben, lag in erster Linie daran, dass wir Torjäger Alexander Müller komplett aus dem Spiel nehmen konnten. Jetzt in Ried werden die Klingsmooser jedoch wieder ihre Stärken zeigen und durch Tore von Müller und dem wieder genesenen Mathias Weber triumphieren.“

FC Rennertshofen – SV Straß (Kreisklasse Neuburg)

Kramer: „Der SV Straß ist zuletzt wieder gut in Fahrt gekommen und konnte dreimal hintereinander punkten. Auch wenn ich dem SVS natürlich zumindest ein Unentschieden wünschen würde, denke ich aber, dass es in Rennertshofen letztlich nichts zu holen geben wird.“

VfR Neuburg 2 – FC Zell/Bruck (A-Klasse Neuburg)

Slowik: „Aufgrund der Tatsache, dass die erste Mannschaft des VfR derzeit mit großen Verletzungsproblemen zu kämpfen hat, kann man kaum Spieler in die „Zweite“ schicken. Das wurde bereits am vergangenen Wochenende bei der 4:8-Niederlage in Oberhausen deutlich. Dementsprechend werden die Lilaweißen auch gegen Zell/Bruck deutlich verlieren.“

SC Rohrenfels – TSV Ober-/Unterhausen (A-Klasse Neuburg)

Kramer: „Der SC Rohrenfels hat im bisherigen Saisonverlauf seine Ambitionen auf die sofortige Rückkehr in die Kreisklasse deutlich untermauert. Diesbezüglich dürfte auch der TSV Ober-/Unterhausen trotz des deutlichen Erfolgs zuletzt gegen den VfR Neuburg 2 nicht zum Stolperstein werden.“

GW Ingolstadt – SV Karlshuld (Kreisliga Donau/Isar 1)

Slowik: „Diese Liga ist für mich am schwierigsten einzuschätzen. Nachdem die Karlshulder jedoch auf ihren Kapitän Max Seitle verzichten müssen und ihre vergangenen beiden Partien nicht gewinnen konnten, wird es wohl auch gegen den Tabellenzweiten aus Ingolstadt nichts zu holen geben.“





TIPPS IM ÜBERBLICK

SV Klingsmoos

VfR Neuburg – FC Gundelfingen 1:2

SV Mering – FC Ehekirchen 2:1

SV Thierhaupten – TSG Untermaxfeld 2:2

TSV Burgheim – BC Rinnenthal 2:0

BSV Neuburg – SV Grasheim 2:1

SC Ried – SV Klingsmoos 1:2

FC Rennertshofen – SV Straß 3:1

VfR Neuburg 2 – FC Zell/Bruck 1:2

SC Rohrenfels – TSV Ober-/Unterhausen 4:0

GW Ingolstadt – SV Karlshuld 2:1





BSV Neuburg

VfR Neuburg – FC Gundelfingen 1:1

SV Mering – FC Ehekirchen 2:3

SV Thierhaupten – TSG Untermaxfeld 1:2

TSV Burgheim – BC Rinnenthal 3:1

BSV Neuburg – SV Grasheim 1:0

SC Ried – SV Klingsmoos 1:3

FC Rennertshofen – SV Straß 2:3

VfR Neuburg 2 – FC Zell/Bruck 1:5

SC Rohrenfels – TSV Ober-/Unterhausen 4:1

GW Ingolstadt – SV Karlshuld 3:1

