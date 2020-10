vor 36 Min.

NR-Tippduell: Vertrauen in VfR Neuburg und FC Ehekirchen

Im vorletzten Zweitrunden-Match stehen sich A-Klassist TSV Ober-/Unterhausen mit Manuel Sigl und Kreisklassist SpVgg Joshofen/Bergheim mit Nico Beßle gegenüber. Der Sieger zieht in die dritte Runde ein.

Von Dirk Sing

In der vorletzten Zweitrunden-Begegnung des NR-Tippduells heißt es A-Klasse Neuburg gegen Kreisklasse Neuburg: Der TSV Ober-/Unterhausen und Manuel Sigl fordern die SpVgg Joshofen/Bergheim und Nico Beßle heraus. Der Sieger dieses Aufeinandertreffens folgt dem SV Bertoldsheim, SV Wagenhofen und FC Illdorf in die dritte Runde. Noch offen ist – wie bereits berichtet – das Match zwischen dem VfR Neuburg und SC Ried. Letzterer führt nach sieben Partien mit 11:8.

Zur Erinnerung: Für jedes exakt vorhergesagte Resultat gibt es drei Punkte, die richtige Tendenz wird noch mit einem Zähler honoriert. Sollten am Ende beide Teams punktgleich sein, entscheidet zuerst die Mehrzahl der richtig getippten Spiele und dann das Los. Der Gesamtsieger erhält stolze 500 Euro für seine Mannschaftskasse von der Ergo-Versicherung Christian Krzyzanowski in Neuburg. Folgende zehn Begegnungen haben die beiden Teams unter die Lupe genommen:

FC Kempten – VfR Neuburg (Landesliga Südwest)

Sigl: „Der VfR Neuburg ist mit zwei Siegen und zwei Unentschieden sehr ordentlich aus der Corona-Pause gekommen. Ich bin daher überzeugt, dass man auch gegen die junge Mannschaft des FC Kempten seine spielerische Klasse auf den Rasen bringen und diese Partie zu seinen Gunsten entscheiden wird.“

FC Ehekirchen – SV Egg an der Günz (Landesliga Südwest)

Beßle: „Aufgrund der Tatsache, dass der FC Ehekirchen in den vergangenen zwei Wochen aus Corona-Gründen nicht spielen konnte, ist man zwar einerseits etwas aus dem Rhythmus. Andererseits konnten sich die Jungs aber erholen und sind dementsprechend frischer. Daher glaube ich auch, dass sich der FCE in dieser Begegnung durchsetzen wird.“

TSV Burgheim – SV Feldheim (Kreisliga Ost)

Sigl: „Für den TSV Burgheim läuft es bislang noch nicht wirklich rund. Nach zuvor zwei deutlichen Niederlagen mussten die Burgheimer zuletzt aus Corona-Gründen pausieren. Gerade in diesem Derby werden sie auf Wiedergutmachung brennen, um endlich wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren, in der sie ja in der ersten Saisonhälfte lange Zeit waren.“

BC Rinnenthal – TSG Untermaxfeld (Kreisliga Ost)

Beßle: „Die Tatsache, dass Untermaxfeld das Hinspiel deutlich zu seinen Gunsten entscheiden konnte, wird bei den Akteuren des BC Rinnenthal sicherlich noch etwas im Hinterkopf sein. Hinzu kommt, dass der BCR in dieser Partie unter ziemlichem Druck steht: Ein Sieg muss her, um weiter oben dabei zu bleiben. Genau das wird die TSG ausnutzen und die Punkte mit nach Hause nehmen.“

Bild: fupa

SpVgg Joshofen/Bergheim – SV Steingriff (Kreisklasse Neuburg)

Sigl: „Bei der SpVgg Joshofen/Bergheim geht es seit dem Re-Start auf und ab. Am vergangenen Wochenende gab es mal wieder einen Sieg gegen den SV Straß. Mit diesem Erfolgserlebnis im Rücken wird man sich auch gegen den SV Steingriff durchsetzen – auch wenn es eine knappe Nummer werden wird.“

SV Wagenhofen – SV Straß (Kreisklasse Neuburg)

Beßle: „Der SV Wagenhofen hat bekanntlich in der Corona-Pause personell etwas nachgerüstet. Dadurch konnte sich das Team sicherlich etwas verbessern. Da der SV Straß seine Punkte vor allem auf dem eigenen kleinen Platz holt, wird sich Wagenhofen durchsetzen und drei Punkte im Kampf um den Klassenerhalt einfahren.“

BSV Neuburg – SV Echsheim (Kreisklasse Neuburg)

Sigl: „Der SV Echsheim hat auch nach der Corona-Pause seine Aufstiegsambitionen eindrucksvoll untermauert und konnte alle Spiele gewinnen. Der BSV Neuburg befindet sich dagegen im Niemandsland der Tabelle und wird daher den Gästen nicht das Wasser reichen können.“

TSV Ober-/Unterhausen – FC Staudheim (A-Klasse Neuburg)

Beßle: „Bei den Hausherren wird sicherlich die Niederlage im Gemeindederby beim SV Sinning noch etwas nachhängen. Dennoch stehen sich hier zwei Mannschaften auf Augenhöhe gegenüber, von denen am Ende der FC Staudheim knapp triumphieren wird.“

SC Rohrenfels – FC Illdorf (A-Klasse Neuburg)

Sigl: „Mit drei Siegen ist Rohrenfels perfekt aus den Startlöchern gekommen. Auch wenn man gegen Illdorf klar die Favoritenrolle innehat, weiß ich aus eigener Erfahrung, wie schwer es ist, gegen die körperlich robusten FCI-Akteure zu spielen. Am Ende wird sich der SCR aber knapp durchsetzen.“

FC Zell/Bruck – SV Weichering (A-Klasse Neuburg)

Beßle: „Das ist eigentlich ganz einfach: Nachdem mein langjähriger Teamkollege Patrick Schmidt mittlerweile als Trainer beim FC Zell/Bruck tätig ist, drücke ich ihm sowohl in dieser Partie als auch im Aufstiegskampf die Daumen. Einem Sieg gegen Weichering sollte jedenfalls nichts im Wege stehen.“





Die Paarungen im Überblick:

TSV Ober-/Unterhausen

FC Kempten – VfR Neuburg 1:3

FC Ehekirchen – Egg/Günz 1:1

TSV Burgheim – SV Feldheim 3:0

BC Rinnenthal – TSG Untermaxfeld 2:0

SpVgg Joshofen/Bergheim – SV Steingriff 2:1

SV Wagenhofen – SV Straß 1:3

BSV Neuburg – SV Echsheim 0:3

TSV Ober-/Unterhaus. – FC Staudheim 3:2

SC Rohrenfels – FC Illdorf 3:2

FC Zell/Bruck – SV Weichering 3:0





SpVgg Joshofen/Bergheim

FC Kempten – VfR Neuburg 1:2

FC Ehekirchen – Egg/Günz 3:1

TSV Burgheim – SV Feldheim 1:1

BC Rinnenthal – TSG Untermaxfeld 1:2

SpVgg Joshofen/Bergheim – SV Steingriff 3:1

SV Wagenhofen – SV Straß 2:1

BSV Neuburg – SV Echsheim 0:3

TSV Ober-/Unterhaus. – FC Staudheim 1:2

SC Rohrenfels – FC Illdorf 4:1

FC Zell/Bruck – SV Weichering 3:1

