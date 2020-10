vor 2 Min.

NR-Tippduell: Wer triumphiert im Stadtderby?

Für den VfR Neuburg am Start: Sebastian Habermeyer.

NR-Tippduell Landesligist VfR Neuburg und Sebastian Habermeyer fordern den Kreisklassisten SC Ried mit Michael Schmalzl heraus.

Von Dirk Sing

Ein echtes Stadtderby steht in der vierten Zweitrunden-Partie des „NR-Tippduells“ auf dem Programm. Dabei fordert Landesligist VfR Neuburg mit seinem kickenden Co-Trainer Sebastian Habermeyer den Kreisklassisten SC Ried mit Kapitän Michael Schmalzl heraus.

Zur Erinnerung: Für jedes exakt vorhergesagte Resultat gibt es drei Punkte, die richtige Tendenz wird noch mit einem Zähler honoriert. Sollten am Ende beide Teams punktgleich sein, entscheidet zuerst die Mehrzahl der richtig getippten Spiele und dann das Los. Der Gesamtsieger erhält stolze 500 Euro für seine Mannschaftskasse von der Ergo-Versicherung Christian Krzyzanowski in Neuburg.

Folgende zehn Begegnungen haben die beiden Mannschaften unter die Lupe genommen:

TSV Rain – FC Memmingen (Regionalliga Bayern)

Habermeyer: „Der FC Memmingen steht in dieser Partie erheblich unter Druck. Um sich die Chance auf den Klassenerhalt zu wahren, muss ein Sieg her. Ich denke, dass es lange Zeit torlos bleiben und der TSV Rain kurz vor Schluss einen entscheidenden Konter zum knappen Sieg setzen wird.“

Tippt für den SC Ried: Kapitän Michael Schmalzl. Bild: fupa





VfR Neuburg – SV Bad Heilbrunn (Landesliga Südwest)

Schmalzl: „Nach einigen personellen Veränderungen während der Corona-Pause ist der VfR Neuburg bislang noch nicht richtig in Fahrt gekommen. Dennoch hoffe ich, dass die Lilaweißen ihr Heimspiel gewinnen, weil es in meinen Augen grundsätzlich eine tolle Sache für Neuburg ist, wenn man einen erfolgreichen Landesligisten oder auch mehr in seinen Reihen hat.“

TSG Untermaxfeld – SC Mühlried (Kreisliga Ost)

Habermeyer: „Dass die Untermaxfelder am vergangenen Wochenende gegen den Aufstiegsfavoriten aus Pöttmes eine Niederlage hinnehmen mussten, wird sie definitiv nicht aus der Bahn werfen. Im Derby gegen Mühlried findet die TSG in die Erfolgsspur zurück und holt sich weitere drei Punkte für den Klassenerhalt.“

BC Aichach – TSV Burgheim (Kreisliga Ost)

Schmalzl: „Sowohl der BC Aichach als auch TSV Burgheim sind bislang noch nicht richtig in Tritt gekommen. Nachdem mein ehemaliger Teamkollege aus JFG Neuburg- und SV Karlshuld-Zeiten, Markus Winkler, in Aichach Spielertrainer ist, hoffe ich auf einen knappen Sieg für ihn und sein Team.“

SC Ried – BSV Neuburg (Kreisklasse Neuburg)

Habermeyer: „Beide Mannschaften stehen im Niemandsland das Klassements und werden daher weder im Auf- noch im Abstiegskampf verwickelt sein. Daher wird es einen offenen Schlagabtausch mit vielen Toren geben, bei dem sich die Kontrahenten am Ende die Punkte schiedlich friedlich teilen.“

FC Rennertshofen – SV Wagenhofen (Kreisklasse Neuburg)

Schmalzl: „Der FC Rennertshofen ist in der Kreisklasse Neuburg das Maß aller Dinge. Auch wenn sich der SV Wagenhofen in der Pause gut verstärkt hat und seinem Gegner das Leben schwer machen kann, wird sich am Ende die bessere Qualität des FCR deutlich durchsetzen.“

SV Straß – SpVgg Joshofen/Bergheim (Kreisklasse Neuburg)

Habermeyer: „Ganz abgehakt hat man das Thema Aufstieg bei der SpVgg Joshofen-Bergheim sicherlich noch nicht. Um weiterhin seine – wenn auch kleine – Chance zu wahren, muss im Match beim SV Straß unbedingt ein dreifacher Punktgewinn her.“

SV Sinning – TSV Ober-/Unterhausen (A-Klasse Neuburg)

Schmalzl: „Derbys haben ja – so heißt es zumindest – ihre eigenen Gesetze. In diesem Duell glaube ich das allerdings nicht. Der SV Sinning ist personell besser besetzt und wird das auch auf dem Platz zeigen.“

SC Feldkirchen – FC Zell/Bruck (A-Klasse Neuburg)

Habermeyer: „Die Rollen in diesem Derby sind klar verteilt: Während Feldkirchen schlecht aus den Startlöchern gekommen ist, hat Zell/Bruck mit drei Siegen seine Aufstiegsambitionen untermauert. Daher tippe ich auch auf einen klaren Gäste-Sieg.“

FC Gerolfing – SV Karlshuld (Kreisliga Donau/Isar)

Schmalzl: „Da der SVK nach dem Re-Start zwei Punkt- und ein Ligapokal-Spiel aus Corona-Gründen absagen musste sowie Claudia Maritato nach wie vor verletzt ist, spielt man derzeit unter erschwerten Bedingungen. Das wird der FCG mit seinem erfahrenen Trainer-Duo Lovric/Eckl sicherlich ausnutzen.“

Die Tipps im Überblick

VfR Neuburg

TSV Rain – FC Memmingen 1:0

VfR Neuburg – Bad Heilbrunn 2:0

TSG Untermaxfeld – Mühlried 1:0

BC Aichach – TSV Burgheim 3:1

SC Ried – BSV Neuburg 2:2

Rennertshofen – Wagenhofen 4:0

SV Straß – Joshofen-/Bergheim 1:3

SV Sinning – Ober-/Unterhaus. 2:1

SC Feldkirchen – FC Zell/Bruck 1:6

FC Gerolfing – SV Karlshuld 3:0

SC Ried

TSV Rain – FC Memmingen 2:1

VfR Neuburg – Bad Heilbrunn 2:1

TSG Untermaxfeld – Mühlried 2:1

BC Aichach – TSV Burgheim 2:1

SC Ried – BSV Neuburg 3:1

Rennertshofen – Wagenhofen 4:1

SV Straß – Joshofen-/Bergheim 1:3

SV Sinning – Ober-/Unterhaus. 3:1

SC Feldkirchen – FC Zell/Bruck 1:4

FC Gerolfing – SV Karlshuld 4:1





