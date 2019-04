00:04 Uhr

NR-Tippduell geht in entscheidende Phase

In drei Endspielen werden die Finalisten ermittelt. Den Anfang machen der SV Straß und der SC Ried

Von Dirk Sing

Das NR-Tippduell geht in seine entscheidende Phase: Gesucht werden die drei Finalisten, die beim großen Torwandschießen den Hauptpreis – einen 500-Euro-Gutschein bei einem Verbraucher-Markt nach Wahl von der Ergo-Versicherung Christian Krzyzanowski – unter sich ausmachen. Wer diese drei Teams sind, werden die Drittrunden-Partien entscheiden, die Schiedsrichter Moritz Hägele am Montag in der NR-Redaktion ausgelost hat. Den Auftakt macht dabei das Kreisklassen-Duell zwischen dem SV Straß mit Kapitän Stephan Pils und SC Ried mit Spielführer Lukas Huber.

Zur Erinnerung: Für jedes exakt vorhergesagte Resultat gibt es drei Punkte, die richtige Tendenz (Sieg, Remis, Niederlage) wird noch mit einem Zähler honoriert. Sollten am Ende beide Teams punktgleich sein, entscheidet zuerst die Mehrzahl der richtig getippten Spiele und dann das Los. Nachfolgend die zehn zu tippenden Begegnungen, die die beiden Teams abwechselnd unter die Lupe nehmen:

lArminia Bielefeld – FC Ingolstadt (2. Liga)

Pils: „Für den FC Ingolstadt geht es langsam aber sicher um den letzten Strohhalm. Nachdem man ja vor einigen Wochen nochmals den Trainer gewechselt hat, man diesen Sieg dringend braucht und Bielefeld im gesicherten Mittelfeld steht, wird sich Ingolstadt auch durchsetzen.“

lVfR Neuburg – SV Mering (Landesliga Südwest)

Huber: „Wenn der VfR Neuburg weiter oben dabei bleiben möchte, muss gegen den SV Mering unbedingt ein Sieg her. Nachdem die Lilaweißen gerade daheim sehr stark sind, werden sie sich diesen ’Dreier’ auch nicht nehmen lassen.“

lFC Ehekirchen – TSV Meitingen (Bezirksliga Nord)

Pils: „Obwohl sich hier der ’Erste’ und ’Dritte’ gegenüberstehen, trennen die beiden Teams bereits 13 Punkte. Gerade daheim wird sich der FCE den nächsten Sieg nicht nehmen lassen und einen weiteren Schritt in Richtung Landesliga-Aufstieg machen.“

lSV Münster – TSV Burgheim (Kreisliga Ost)

Huber: „Das wird alles andere als ein Selbstläufer für den TSV Burgheim. Es ist bekannt, dass Münster immer eine sehr kampfstarke Mannschaft stellt. Von dem her wird für die Burgheimer letztlich nicht mehr als ein Unentschieden herausspringen.“

lSV Grasheim – SC Ried (Kreisklasse Neuburg)

Pils: „Beide Mannschaften haben nicht wirklich einen guten Start ins Jahr 2019 hingelegt. Da der SC Ried zudem mit großem Verletzungspech zu kämpfen hat, wird sich Grasheim am Ende knapp durchsetzen.“

lSV Klingsmoos – SpVgg Joshofen-Bergheim (Kreisklasse Neuburg)

Huber: „Diese Partie ist sehr schwer zu tippen. Ich habe mich jetzt für einen Joshofener Sieg entschieden, weil ich die SpVgg einfach einen Tick stärker einschätze und sie bereits das Hinspiel deutlich mit 4:1 gewinnen konnte.“

lTSG Untermaxfeld – SpVgg Joshofen-Bergheim (Kreisklasse Neuburg)

Pils: „Für Joshofen-Bergheim steht mit den Partien in Klingsmoos und Untermaxfeld ein richtungsweisendes Wochenende bevor. Ich denke, dass die TSG alles daransetzen wird, um ihre Spitzenposition zu verteidigen – und das wird ihr schließlich auch gelingen.“

lSV Straß – DJK Langenmosen II (Kreisklasse Neuburg)

Huber: „Straß hat einen sehr guten Start ins Jahr 2019 erwischt und ist nach wie vor ungeschlagen. Die DJK II musste dagegen zuletzt gegen Untermaxfeld eine klare 0:6-Klatsche hinnehmen. Von dem her dürfte es aus Sicht des SVS eine klare Angelegenheit werden.“

lFC Illdorf – SV Wagenhofen (A-Klasse Neuburg)

Pils: „In der A-Klasse Neuburg steht ebenfalls ein echtes Spitzenspiel auf dem Programm. Auch wenn der Trend etwas für Wagenhofen spricht, hoffe ich, dass unser Nachbarverein aus Illdorf in diesem Match die Nase vorne haben wird.“

lVfR Neuburg II – SC Feldkirchen (B-Klasse Neuburg)

Huber: „Am Aufstieg des VfR Neuburg II wird kein Weg vorbeiführen. Mit Adi Kadic hat man sich in der Winterpause nochmals verstärkt. Zudem ist auch immer der eine oder andere Akteur aus der ’Zweiten’ dabei. Dementsprechend wird Feldkirchen wenig entgegenzusetzen haben.“

