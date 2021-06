Nur ein Team holt das „Maximum“

Die Geschwister-Scholl-Schule tippt als einzige Mannschaft die beiden Dienstags-Spiele der Fußball-Europameisterschaft richtig. Dagegen rechneten viele Teilnehmer mit einer deutschen Niederlage

Mit einer 0:1-Niederlage gegen Frankreich ist die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in die Europameisterschaft 2021 gestartet. Für zahlreiche Teams unseres „NR-Tippfiebers“ war dies freilich keine Überraschung, da sie auf einen französischen Sieg tippten. Als einziger Mannschaft gelang der Geschwister-Scholl-Schule am Dienstag das Optimal-Ergebnis von sechs Punkten in zwei Partien. An der Tabellenspitze rangiert weiterhin die „Zweite“ des FC Rennertshofen.

Nach 12 von 36 Partien:

FC Rennertshofen/Fußb./2. Mann. 15

TSV Oberhausen/Tennis/U10 14

SV Bertoldsheim/Fußb./Abteilungsl. 13

SV Bertoldsheim/ Fußball/2. Mann. 13

SC Ried/Fußball/1. Mann. 13

TaktLwG74/WtgWaStff/Flight B 12

SC Ried/Fußball/AH 12

Abend. Ludwigsmoos/11. Mannschaft 12

GS Berg im Gau/Klasse 1a 12

Geschwister-Scholl-Schule 12

SC Rohrenfels/Fußball/1. Mann. 12

FC Ehekirchen/Fußball/2. Mann. 12

Rummycub-Freunde Neuburg 11

Frei-weg Maxweiler/Wirtinnen 11

SV Klingsmoos/Fußball/1. Mann. 11

FC Zell/Bruck/Kasse 1 11

SV Bayerdilling/Fußball/F1 11

SG Joshofen-Bergh./Fußball/Frauen 11

SKV Straß-Moos/Beisitzer 11

GS im Engl. Garten/Klasse 4c 11

Schützen Heinrichsheim/Küche 11

Integra/VW-ND 11

Oggenhof/Schafkopf 11

All Jack’s Fußball 11

SV Weichering/Tennis/Jugend 11

TSV Diedorf/Basketball/Hobby 11

SV Weichering/Fußball/1. Mann. 11

Sportfr. Unterer Kanal/Kegeln 11

Integra/TES 10

SV Wagenhofen/Fußb./B-Juniorinnen 10

TaktLwG74/WtgWaStff/Fußball 10

TaktLwG74/WtgWaStff/Innendienst 10

FC Ehekirchen/Fan-Club 10

Malerbetrieb Haack 10

Montagskaffeetreff 10

GS Berg im Gau/Klasse 2a 10

FC Unterstall/Fußball/Hobby-Herren 10

SKV Straß-Moos/Vorstand 10

Neuwirt/Köche/Show food 10

VfR Neuburg/Fußball/A-Jugend 10

Integra/BW-GAI/2. Mann. 10

Integra/WSG 10

Integra/AGL 10

TSV Neuburg/Sportabz./Übungsl. 10

Integra/TWG GAI 10

Auer. Ried/Schießen/2. und 3. Mann. 10

SV Eitensheim/Fußball/2. Mann. 10

Bergziegen/Klettern 10

Stadtwerke Neuburg/Einkauf 10

SV Straß/Fußball/D-Jugend 10

SV Straß/Sportheimteam 10

SV Klingsmoos/Fußball/Bambini 10

TSV Neuburg/Volleyball/Damen 2 10

Audi/MP5 Logistik 9

TSV Neuburg/Volleyball/U18 9

Modellsportclub Burgheim/E-Flug 9

SV Weichering/Fußball/Jugend 9

SV Bertoldsheim/Fußball/Vorstand 9

AJF „Die Besten“ 9

SV Weichering/Tennis/Triple B 9

SV Klingsmoos/Fußball/F-Jugend 9

SV Straß/Fußball/Vorstand 9

SV Straß/Fußball/1. Mannschaft 9

TC Burgheim/Tennis/Herren 60 9

Fußballfachfrauen 9

Stammtisch Obermaxfeld 9

Hirschen 090 9

Bauwagen-Team/Fußball/Herren 9

Stadtwerke Neuburg/Lager 9

Best Family Ballersdorf 9

VfR Neuburg/Fußball/2. Mann. 9

Pferdefreunde Anpafi 9

TSV Neuburg/Sportabz./Sen.-Frauen 8

SV Grasheim/Fußball/1. Mann. 8

Bürgerhaus Ostend/Bufdi 8

SV Bertoldsheim/Fußball/1. Mann, 8

SKV Straß-Moos/Damen 8

TSV Ober-/Unterhausen/Tennis/U9 8

FC Neuburg/Fußball/Spieler 8

Motor-Dauerlauf 8

TSV Neuburg/Sportabzeichen/Männer 8

Integra/Bau 8

TSV Neuburg/Spoartabeichen/Kampfr. 8

Integra/BW-GAI/1. Mann. 8

Bürgerhaus Ostend/Küche 8

Bürherhaus Ostend/QM 8

SC Ried/Fußball/Ü50 8

TSV Burgheim/Fußball/AH 8

Die wilden Katzen 8

TaktLwG74/RNW 8

SV Baar/Fußball/Moskitos 8

SC Ried/Fußball/2. Mann. 8

SV Klingsmoos/Fußball/2. Mann. 8

FC Zell/Bruck/Fußball/1. Mann. 8

SV Wagenhofen/Fußball/1. Mann. 8

Dart-Club Destille/2. Mann. 8

TSV Neuburg/Volleyball/Damen 1 8

Hüttn-Team Maxweiler/Triathlon 8

FC Illdorf/Fußball/Platzpflege 8

Apfeltaler Sportverein 7

TSV Neuburg/Sportabzeichen/Junioren 7

Sibirianer/Fußball 7

TSV Neuburg/Volleyball/U20 weibl. 7

TaktLwG74/WtgWaStff/Nachschub 7

E. Reicherstein/Luftgewehr/1. Mann. 7

E. Reicherstein/Luftgewehr/AH aufg. 7

Ignaz Stüberl/Fußball 7

SV Bertoldsheim/Fußb./Jugendtrainer 7

Baileys Sisters 7

SV Bertoldsheim/Fußball/Fanclub 7

Neuwirt/Küche/Profiköche 7

SKV Straß-Moos/Wanderer 7

FC Rennertshofen/Fußb./1. Mann. 7

Frei Weg Maxweiler/Vorstand 7

Firma Dilg/Werkstatt 7

SpVgg Kienberg/Hobby 7

Integra/Fahrdienst 7

Integra/BW-ND 7

Integra/WSM 7

Integra/WSI 7

FC Illdorf/Fußball/1. Mann. 7

Bürgerhaus Schwalbanger/Jumama 7

Bürgerhaus Ostend/Jugend 7

SpVgg Joshofen/Fußball/B-Jugend 7

VB Westphal/Vermessung 7

Edelweiß Reicherstein/LG/3. Mann. 7

TSV Neuburg/Volleyball/U15 weibl. 7

FC Ehekirchen/Fußball/1. Mann. 7

SV Grasheim/Fußball/2. Mann. 7

SV Straß/Fußball/F-Jugend 7

Sportfr. Unterer Kanal/Fußball 7

SV Straß/Läufergruppe 7

TaktLwG74/WtgWaStff/Laufgruppe 6

TaktLwG74/WtgWaStff/Inlinehockey 6

VDK Königsmoos/Freizeit/Radfahren 6

SV Bayerdilling/Fußball/F2 6

TaktLwG 74/WtgWaStff/Flugsportgr. 6

Stadtwerke Neuburg/Orakel 6

TaktLwG 74/TGup 6

SV Straß/Fußball/2. Mannschaft 6

SV Straß/Tennis/Damen 6

SKV Straß-Moos/Uniformträger 6

Erdinger Stammtisch Ballersdorf 6

GS Berg im Gau/Klasse 4b 6

Sunny Sisters 6

SV Straß/Tennis/Vorstand 6

GS Berg im Gau/Klasse 3b 6

Die Endspielfahrer 6

FC Bayern-Fanclub Neuburg 6

Integra/TWG ND 6

TSV Neuburg/Sportabzeichen/Senioren 6

Integra/ VW GAI 6

Integra/BW-MAN 6

Integra/TWG-IN 6

Integra/BL 6

SG Wagenhofen/Fußball/AH 6

VfR Neuburg/Fußball/B-Jug. 6

Salunas/Fußball 6

SpVgg Joshofen/Fußball/3. Mann. 6

Tell Hollenbach/Schützen/7. Mann. 6

Stadtwerke Neuburg/Gebäudetechnik 6

GS Englischer Garten/Klasse 4d 6

Finkenstein Bittenbrunn-Laisacher 6

SV Bertoldsheim/Fußball/F-Jugend 6

TSV Rain/Fußball/C2 6

Spiel & Spaß Ehekirchen 6

SV Klingsmoos/Fußball/E-Jugend 6

SV Klingsmoos/Fußball/Jugendtrainer 6

Audi-Kabelbauer/Rentner 6

SV Straß/Damengymnastik 6

SV Straß/Fußball/AH 6

TSV Rain/Fußball/AH 1. Mann. 6

SV Klingsmoos/Fußball/D-Jugend 6

TSG Untermaxfeld/Agra/Stammtisch 5

GS Berg im Gau/Klasse 1b 5

GS Berg im Gau/Lehrer 5

Bürgerhaus Schwalbanger/QM 5

Integra/TWG-PAF 5

Wattfreunde Ballersdorf 5

SKV Straß-Moos/Vergnügungsaussch. 5

D’Schafkopfbrüada Gietlhausen 5

GS Englischer Garten/Klasse 4a 5

TC Rennertshofen/Tennis/Herren 2 5

SKV Straß-Moos/Fahnenabordnung 5

GS Langenmosen/Lehrer 5

FC Neuburg/Fußball/Spielerfrauen 5

TSV Neuburg/Sportabzeichen/Damen 5

Integra/GL 5

Big Family Maier 5

GesundFit 5

TSV Ziemetshausen/Fußball/2. Mann. 5

SV Echsheim/Fußball/2. Mann. 5

VfR Neuburg/Fußball/1. Mann. 5

TSV Oberhausen/Tennis/Bambini 12 5

GS Berg im Gau/Klasse 4a 5

Pavian-Verein Meilenhofen 5

TSV Rain/Fußball/D1 5

SV Straß/Tennis/Herren 5

TSV Neuburg/Volleyball/U20 II 5

SV Straß/Mittwochsradler 5

SV Klingsmoos/Fußball/C-Jugend 5

SK Neuburg/Schach/3. Mann. 4

Dart-Club Destille/1. Mann. 4

TSV Rain/Fußball/AH 2. Mann. 4

FC Zell/Bruck/Fußball/D-Jugend 4

TSV Neuburg/Volleyball/U14 weibl. 4

Strasser Löwen/Biding 1 4

FFW Heinrichsheim/Stammtisch 4

Wasserwacht Neuburg/Stüberl 4

SpVgg Joshofen-Bergheim/Fußball/G2 4

Eintracht Ambach/Schützen 4

Bürgerhaus Schwalbanger/HAB 4

SV Grasheim/Fußball/Oide Herren 4

SV Grasheim/Fußball/Bambini 1 4

DRC Neuburg/Rennsport/Schüler B/C 4

Schützenfr. Burgheim/LP/Festdamen 4

Bürgerhaus Ostend/Bürgerverein 4

Fußball für Techniker/Ü30 4

Paulweiber/Stammtisch 4

Schützenfr. Burgheim/Böllergruppe 3

SpVgg Joshofen/Fußball/2. Mann. 3

Nordkurven-Supporter 3

GS im Engl. Garten/Klasse 4b 3

GS Berg im Gau/Klasse 3a 3

GS am Schwalbanger/Klasse 4d 3

SV Grasheim/Fußball/Bambini 2 3

TG Kienberg/Hobby 2

Integra/WSN 2

GS Berg im Gau/Klasse 2b 2

Integra/BW-IN 2

Strasser Löwen/Biding 2 2

GS Englischer Garten/Deutsch-Klasse 1