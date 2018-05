vor 56 Min.

Nach Feier-Marathon gehen die Kräfte aus Lokalsport

Brachte die Lilaweißen beim Gastspiel in Hollenbach in Führung: Neuburgs Top-Torschütze Ray Bishop (rechts). Dennoch reichte es für den Bezirksliga-Meister nicht zum Sieg.

Meister VfR Neuburg führt in Hollenbach zur Pause bereits mit 3:0, muss sich aber letztlich mit einem 3:3 begnügen

Offensichtlich hatten die Kicker des VfR Neuburg bei der Auswärtspartie in Hollenbach noch immer mit den „Nachwirkung“ der Feierlichkeiten in Sachen Landesliga-Aufstieg zwei Tage zuvor zu kämpfen. Nach einer deutlichen 3:0-Pausenführung mussten sich die Lilaweißen am Ende mit einem 3:3-Remis begnügen.

Bereits in der sechsten Minute gingen die Gäste in Führung. Nach einem Zuspiel von Alexander Müller nahm sich Neuburgs Top-Torschütze Ray Bishop ein Herz, versetzte die gegnerische Abwehr und ließ mit einem strammen Schuss TSV-Schlussmann Manuel Müller keine Abwehrchance. Im Gegenzug wäre dann beinahe der Ausgleich gefallen. Doch den Abschluss von Maximilian Golling parierte VfR-Keeper Philipp Mayr hervorragend.

In der 17. Minute stellet der Bezirksliga-Meister auf 2:0. Nach einer Flanke von Sebastian Stegmeir reagierte Asgan Bayat am schnellsten und beförderte den Ball aus kurzer Distanz ins Netz. Drei Zeigerumdrehungen später trafen die Gastgeber nach einem Schlenzer von Golling nur den Pfosten. Besser und effektiver agierten hingegen die Lilaweißen. Rainer Meisinger brachte seine Farben in der 24. Minute nach einem Zuspiel von Bishop sogar mit 3:0 in Front, wobei sein Schuss noch von einem Hollenbacher Akteur abgefälscht wurde.

Nach dem Wiederbeginn hatte dann der eingewechselte Norbert Redl die endgültige Entscheidung auf dem Fuß. Doch sein Schluss in der 67. Minute landete nur am Gestänge. Je länger diese Begegnung dauerte, umso mehr schwanden bei den Gästen die Kräfte. So war es auch nicht verwunderlich, dass Werner Mayer in der 70. Minute nach einem Konter den 1:3-Anschlusstreffer. Alexander Müller (72.) und erneut Bishop (80.) hätten den alten Drei-Tore-Abstand wieder herstellen können. Doch sie vergaben ihre Gelegenheiten. In der 85. Minute verkürzte Hollenbach dann sogar auf 2:3. Nach einem Abwehrfehler in der Neuburger Hintermannschaft reagierte abermals Meyer am schnellsten und versenkte das Spielgerät im VfR-Kasten. Unmittelbar vor dem Ende dem gelang dann Jonas Ruisinger mit einem Lupfer über Mayr auch noch der schmeichelhafte 3:3-Ausgleich. (jh)

VfR Neuburg: Mayr, Stegmeir, Uhle, Bader, Eisenhofer (74. Aktas), Klink (46. Redl), Müller, Meisinger, Ahmeti, Bishop, Bayat (68. Labus).

