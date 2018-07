22:00 Uhr

Nach zwölf Jahren wieder in der Siegerliste Lokalsport

So sehen Sieger aus: Die zweite Mannschaft der TSG Untermaxfeld konnte sich den Donaumoos-Wanderpokal der Reserven in Sinning sichern. Im Endspiel wurde der SV Klingsmoos II mit 1:0 bezwungen.

Die TSG Untermaxfeld II besiegt in einem sehenswerten Endspiel die „jungen Wilden“ des SV Klingsmoos II mit 1:0. Ein bekannter „Oldie“ hält dabei die Abwehr des Pokal-Gewinners zusammen. SV Karlshuld II geht bereits im Halbfinale unter

Von Roland Geier

Nach genau zwölf Jahren hat sich die Reserve der TSG Untermaxfeld wieder in die Siegerliste des Donaumoos-Wanderpokals eingetragen. In einem packenden Finale besiegten die Schützlinge vom Trainerteam Alexander Edler und Sascha Bissinger den zweiten Anzug des SV Klingsmoos mit 1:0.

Bei äußeren Bedingungen über 30 Grad im Schatten prasselte vor dem Anpfiff der Halbfinal-Partien ein wolkenbruchartiger Regenschauer nieder. Doch die Temperaturen sanken nicht. Genauso hitzig verlief das erste Semifinal-Match zwischen dem SV Grasheim und der TSG Untermaxfeld, indem beide Teams nicht zimperlich miteinander umgingen. Nachdem Grasheim in der Anfangsphase zwei gute Möglichkeiten vergeigte, schlug die TSG durch Marco Ottillinger (17.) zu. Nach einem Abnutzungskampf gelang es den Schützlingen von Christian Bolzer trotz guter Gelegenheiten nicht mehr, den Einzug der TSG in das Endspiel zu verhindern.

Enttäuschend verlief die zweite Halbfinal-Begegnung für den A- Klassisten SV Karlshuld II, der auf A-Klassen-Aufsteiger SV Klingsmoos traf. Die Truppe von Trainer Naz Seitle wurden vom Heilgemeir-Team beim 1:6 regelrecht vorgeführt. „Wir haben nur zehn Minuten mithalten können und waren dann hoffnungslos unterlegen. Es soll aber keine Ausrede sein, dass neun Akteure wegen Urlaub und Verletzung ausgefallen sind“, resümierte Seitle nach der ernüchternden Vorstellung seiner Schützlinge.

Im Spiel um Platz neun behielt die SG Rohrenfels/Wagenhofen mit einen 3:1-Erfolg gegen den SV Ludwigsmoos II die Oberhand. Mit Rang acht mussten sich die Gastgeber der SV Sinning II zufriedengeben, die gegen den BSV Berg im Gau II mit 0:2 unterlagen.

Für Reserve-Teams war es dann ein beachtliches Finale, denn neben dem kämpferischen Element spielten beide Teams zudem guten Fußball. Vor allen die jungen Klingsmooser beeindruckten, die am Schluss jedoch an der Routine der TSG Untermaxfeld scheiterten. Selbst Wolfgang Rückel stand dabei auf dem Rasen. Der 49-jährige Coach der ersten Mannschaft hielt die Abwehr der TSG zusammen. Pech für den SV Klingsmoos, der nach einem Schuss an die Unterkante der Latte im Gegenzug den Siegtreffer von Matthias Seitle kassierte.

