Nachwuchs löst das begehrte Ticket

Rundum strahlende Gesichter: Mit dem erfolgreichen Auftritt in der dritten Runde gegen den Gau Landsberg lösten die Nachwuchs-Schützen des Gaus Pöttmes-Neuburg das Finalticket im Kampf um den Oberbayern-Pokal.

Gauschützenjugend Pöttmes-Neuburg setzt sich in der dritten Runde des Oberbayern-Pokals gegen den Gau Landsberg deutlich durch und ist damit im Finale am 13. Oktober in München-Hochbrück dabei

Die Jungschützen aus dem Gau Pöttmes-Neuburg haben beim Oberbayern-Pokal der Bezirksjugendscheibe in der Disziplin Luftgewehr das Finalticket gelöst. Gegen den Gau Landsberg gewann die Mannschaft in der dritten Runde des Wettbewerbs mit einem Vorsprung von 71 Ringen.

Die Jungschützen fuhren mit ihren Trainern und einer kleinen Fangemeinde nach Scheuring. Dabei konnten die Schützen aus dem Gau Pöttmes-Neuburg die zwei Altersdisziplinen Schüler und Jugend erfolgreich für sich entscheiden, sodass der Sieg nicht gefährdet war. Am Ende gewannen die Jungschützen den Wettkampf mit 3984:3913 Ringen.

Im Bereich Schüler lag man schon mit 554:528 Ringen in Führung. Beste Schützen waren Anja Löb mit 181 Ringen (Gau Landsberg) und Antonia Hofstetter mit 187 Ringen (Gau Pöttmes-Neuburg). Auch im Bereich Jugend hatte der Gau Pöttmes-Neuburg mit 1146:1078 Ringen die Nase vorne. Beste Schützen waren Antonia Ettner mit 366 Ringen (Gau Landsberg) und Laura Ammler mit 395 Ringen (Gau Pöttmes-Neuburg). Damit lieferte Laura Ammler auch das beste Einzelergebnis dieses Wettkampftages ab. Im Bereich Junioren B behielt der Gau Landsberg mit zehn Ringen die Oberhand und siegte mit 1160:1150 Ringen. Beste Schützen waren hier Isabell Balser mit 390 Ringen (Gau Landsberg) und Antonia Seemeier mit 386 Ringen (Gau Pöttmes-Neuburg). Auch im Bereich Junioren A dominierte der Gastgeber und siegte mit 1147:1134 gegen den Gau Pöttmes-Neuburg. Beste Einzelschützinnen waren Julia Balser mit 393 Ringen (Gau Landsberg) mit dem zweitbesten Einzelergebnis des Tages und Simone Buchhart mit 381 Ringen (Gau Pöttmes-Neuburg).

Am Ende war die Schützenjugend aus Pöttmes-Neuburg rundherum zufrieden, da mit diesem Sieg auch das Ticket für das Finale in München-Hochbrück am 13. Oktober gelöst wurde. (tbb)

