vor 18 Min.

Nachwuchs verpasst das Stockerl

Gau Pöttmes-Neuburg landet bei der Bezirksjugendscheibe in München-Hochbrück auf Platz fünf

Von Thomas Bauch

13 Schützen haben die Gaujugendleiter und Gaujugendtrainer für das Finale auf der Olympia-Anlage in München-Hochbrück nominiert. Am Ende standen im Finale 3969 Ringe zu buchen. Diese reichten in einem hochkarätigen Teilnehmerfeld zum fünften Platz.

Von den insgesamt 30 Gauen konnten sich Ingolstadt, Altötting, Wasserburg/Haag, Ebersberg, Erding, Schrobenhausen, Friedberg und Pöttmes-Neuburg für das Finale qualifizieren. Für die hiesigen Jungschützen war es ein tolles Erlebnis, sich gegen die besten Schützen aus Oberbayern zu messen. Letztlich kam keiner am Gau Ingolstadt vorbei, der mit 4065 Ringen souverän zum vierten Mal in Folge die Bezirksjugendscheibe gewann. Platz zwei belegte der Gau Ebersberg (4011), gefolgt vom Gau Schrobenhausen (3981).

In der Altersdisziplin „Schüler“ erzielten die Pöttmes-Neuburger 536 Ringen mit den Schützen Thomas Kupferschmid (181), Antonia Hofstetter (179) und Kira Wöhr (176). In der Altersgruppe „Jugend“ kamen die Gauschützen mit Laura Ammler (394), Ninive Mai (380) und Julia Braun (379) auf insgesamt 1153 Ringe. Bei den Junioren B schafften Christina Ammler (393), Antonia Seemeier (387) und Verena Schleger (374) 1154 Ringe. In der Altersklasse der Junioren A schossen Paula Schmidberger (378), Simone Buchhard (376) und Julian Reichel (372) gemeinsam 1126 Ringe heraus.

Auch wenn die Einzelschützen mit ihren Ergebnissen nicht ganz zufrieden waren, ernteten sie von den Gautrainern und der Gaujugendleitung Lob für ihre Leistungen im Finale.

