Nächste Schlappe für den SC Feldkirchen

Im Heimspiel gegen die DJK Brunnen setzt es eine 1:7-Packung. Immerhin erzielt das Fieber-Team dabei seinen ersten Saisontreffer. SV Sinning ringt die „Zweite“ des VfR Neuburg verdient mit 3:1 nieder

Mit einem 5:3-Sieg beim SV Weichering hat der FC Zell/Bruck die Tabellenführung in der A-Klasse Neuburg übernommen. Jubel gab es auch beim SV Sinning nach dem Sieg gegen den VfR II.

Echsheim II – BSV Neuburg II 5:1

Die Zuschauer mussten bis zur 41. Minute warten, um das erste Tor der Luderschmid-Elf durch Julian Mayrhofer zu bejubeln. Danach ließen die Kräfte der Gäste mehr und mehr nach. Dies nutzte Jonas Landes und erhöhte auf 2:0 (66.). Tommy Ungar (74.) machte das Spiel noch einmal spannend und verwertete eine Hereingabe zum Anschlusstreffer. Philipp Landes sorgte per Elfmeter für die Vorentscheidung. Den schönsten Spielzug dieser Begegnung verwertete Alexander Bauer auf tolle Vorlage von Jonas Landes (82.). In der 84. Minute entschied der souverän leitende Schiedsrichter erneut auf Foulelfmeter. Matthias Hudler konnte den ersten Versuch von Christoph Sturm klasse parieren. Doch bei Sturms Nachschuss war er chancenlos. (sve)

Staudheim – Ober-/Unterh. 5:1

Beide Mannschaften spielten von Beginn an offensiv. So musste Staudheims Torwart bereits in der achten Minute sein ganzes Können zeigen, um einen Schuss aus 14 Meter abzuwehren. Es dauerte bis zur 25. Minute, ehe Daniel Zinsmeister die Staudheimer jubeln ließ, nachdem er den Ball von der halbrechten Position ins Tor schlenzte. Staudheim blieb am Drücker und erzielte in der 36. Minute durch Markus Graf das 2:0, ehe in der 38. Minute Rahman Mohammad Hassan das 3:0 für Staudheim folgen ließ. Ober-/Unterhausen gab sich keineswegs auf und erzielte in der 40. Minute durch einen Kopfball von Stefan Rust den 1:3-Anschlusstreffer. Die zweite Halbzeit begann zunächst schleppend. Eine verunglückte Flanke in der 54. Minute, welche ans Gehäuse der Staudheimer klatschte, war bis dahin der Höhepunkt, ehe es Rahman versäumte, die Entscheidung herbeizuführen, als er aus vier Meter über das leere Gehäuse schoss. In der 68. Minute erzielte dann Simon Preis den entscheidenden Treffer zum 4:1. Erneut Daniel Zinsmeister stellte dann in der 70. Minute mit seinem zweiten Treffer den verdienten 5:1-Endstand her. (fcs)

Feldkirchen – Brunnen 1:7

Auch im sechsten Spiel dieser Saison war die Mannschaft des SC Feldkirchen ohne jegliche Chance, einen Dreier zu holen. Bereits nach elf Minuten stand es 2:0 für die Gäste. In der siebten Minute konnte Andre Irl nach einer schönen Kombi zur Führung einschießen. Der Schock saß der Fieber-Truppe sichtlich in den Knochen, sodass bereits kurz darauf ebenfalls Irl auf 2:0 erhöhen konnte. In der Folgezeit unterliefen den Feldkirchenern einige Abspielfehler und kapitale Schnitzer in der Abwehr. Auf diese Art konnte Benedikt Stachel in der 29. Minute das 3:0 erzielen. Nur 60 Sekunden später erhöhte abermals Andre Irl auf 4:0, ehe quasi mit dem Halbzeitpfiff Zinner der fünfte Treffer der DJK Brunnen gelang. Die Gäste spielten weiter nach vorne und stellten nach Wiederbeginn durch Adrian Ghertan auf 6:0. Das erste SCF-Tor in der A-Klasse konnte Dominic Schmidtner in der 67. Minute erzielen, als er einen Abpraller zum 1:6 einschob. Den Schlusspunkt zum 1:7 erzielte Michael Kopold in der 88. Minute. (scf)

Bayerdilling – Waidhofen 0:2

In der ersten Halbzeit zeichnete sich eine deutliche Überlegenheit des Auswärtsteams ab. Nur selten konnte die Heimelf für Entlastung sorgen. Jedoch sprang für die Gäste im ersten Durchgang nichts Zählbares heraus. In der zweiten Hälfte waren die Waidhofener weiter am Drücker, was dann auch zur verdienten Führung in der 55. Minute führte. Die Schlussviertelstunde gehörte der Heimelf. Jedoch fehlte im Abschluss die nötige Konsequenz. Quasi mit dem Schlusspfiff gelang Waidhofen noch der Treffer zum 0:2-Endstand. (svb)

Sinning – VfR Neuburg II 3:1

Der Topfavorit auf den Aufstieg kassierte beim SV Sinning seine erste Saisonniederlage. In der 21. Minute fiel das 1:0 für den VfR Neuburg durch Marty Tazzoli. Danach war Sinning zwar überlegen. Es fehlten aber zwingende Torchancen. Der Ausgleich fiel dann kurz nach der Halbzeitpause. Beim Schuss von Simon Schwarz aus gut 20 Metern sah Torwart Frohmajer im Kasten der Neuburger nicht gut aus. Somit stand es 1:1. Danach verlagerte sich das Geschehen immer mehr in die Hälfte der Gäste. „Joker“ Marco Zach schaltete nach einem abgefälschten Freistoß am schnellsten und brachte die Sinninger in der 85. Minute in Führung. Drei Zeigerumdrehungen stellte Zach nach schönem Zusammenspiel den 3:1-Endstand her. (thr)

Weichering – Zell/Bruck 3:5

Zu Beginn befand sich die Heimelf wohl noch im kollektiven Tiefschlaf, denn in Minute drei und acht bestrafte Gästestürmer Daniel Vetter per Doppelpack zwei grobe Abwehrfehler der Heimelf. Angetrieben von Routinier Jimmy Halili kämpfe man sich wieder in das Spiel zurück und ein Abwehrfehler der Zeller wurde vom Torjäger eiskalt ausgenutzt. In der 55. Minute wurde man dann für den hohen Aufwand mit dem Ausgleich belohnt. Danach war sichtlich eine Verunsicherung bei den Gästen zu spüren. Aber anstatt nachzulegen, sorgten Benedikt Buttmann und Julian Müller innerhalb von zwei Minuten für die erneute Führung der Zeller. Aber auch dieses Mal gaben sich die Weicheringer nicht geschlagen und mit dem Anschlusstor durch Jimmy Halili wurde eine spannende Schlussphase eingeläutet. Erst in der 90 Minute wurde das Spiel entschieden. Joker Florian Barf sorgte per schönem Heber für den Schlusspunkt. (lupo)

