vor 43 Min.

Nächstes „Endspiel“ für den SV Karlshuld

Kam erst in der Winterpause zum SVK: Jeton Jashari.

Die Mösler treten am Sonntag als Spitzenreiter beim Tabellenzweiten FC Geisenfeld an, der 2019 noch unbesiegt ist

Von Roland Geier

In der Kreisklasse 2 Donau/Isar hat der SV Karlshuld durch den jüngsten 3:1-Sieg beim SV Zuchering die Tabellenführung verteidigt und es zwei Spieltage vor Saisonende nach wie vor selbst in der Hand, den sofortigen Wiederaufstieg zu verwirklichen.

Aus dem Rennen um die Aufstiegsplätze hat sich der SV Hundszell bereits verabschiedet. Und auch der Geheimfavorit FC Fatih Ingolstadt wird wohl nicht mehr entscheidend eingreifen können. Den Atem im Nacken spüren die Grünhemden nur noch vom TSV Wolnzach und FC Geisenfeld. Beide haben lediglich einen Zähler weniger auf dem Konto als die Mösler.

Für eine Vorentscheidung, was die ersten beiden Plätze betrifft, könnte der SV Karlshuld am Sonntag (15 Uhr) sorgen, der beim Tabellenzweiten FC Geisenfeld gastiert. Den Holledauern hat SVK-Trainer Naz Seitle schon seit Längerem die Favoritenrolle im Kampf um den Aufstieg zugeschanzt. Nicht zu Unrecht, denn der FCG ist im Jahr 2019 bislang noch ohne Niederlage. Sieben Siege und zwei Remis stehen aktuell zu Buche. Sollte die Seitle-Truppe in der Lage sein, die beiden erfolgreichsten Geisenfelder Torschützen Ali Erbas (19) und Bilal Rihani (10) außer Gefecht zu setzen und gleichzeitig die eigenen Möglichkeiten besser zu nutzen, könnte sie den Hinrunden-Sieg (1:0) durchaus wiederholen und somit Geisenfeld vorzeitig aus dem Aufstiegsrennen bugsieren.

A-Klasse 3 Donau/Isar: Bereits um 13 Uhr tritt die Reserve des SVK auf den zweiten Anzug und dürfte wohl erneut ohne Erfolgserlebnis bleiben.

