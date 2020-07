22.07.2020

Nathalie Mehl: „Die Stimmung ist einzigartig“

Nathalie Mehl zählt zu den derzeit erfolgreichsten Donaunixen des TSV Neuburg. Was die 17-Jährige am Schloßfest fasziniert und warum sie einen Pfannkuchen dem Kaiserschmarrn vorzieht

Von Dirk Sing

Sie gehört zweifelsohne zu den talentiertesten und erfolgreichsten Synchronschwimmerinnen, welche die Donaunixen des TSV Neuburg derzeit zu bieten haben: Nathalie Mehl! In unserer Serie „NR-Sportskanone“ stellen wir die 17-jährige Heinrichsheimerin, die bereits seit 2009 ihrem Lieblingshobby nachgeht, auf eine etwas andere Art und Weise vor.

Meer oder Berge

Mehl: „Meer! Zum einen, weil das Schwimmen ja ohnehin mein Hobby ist. Zum anderen kann man dort schön entspannen und sich in die Sonne legen. Es ist einfach wesentlich entspannter als in den Bergen.“

Frühaufsteher oder Langschläfer

Mehl: „Eigentlich dazwischen, weil ich mich jetzt nicht auf einen Begriff spezialisieren möchte. Es ist zwar oft schlimm, in der Früh aufzustehen. Aber gleichzeitig bin ich auch nicht der Langschläfer, der bis um zwölf Uhr im Bett liegen bleibt. Wenn ich es mir jedoch aussuchen könnte, dann würde ich schon lieber etwas länger schlafen, als früh aufzustehen.“

iPhone oder Smartphone

Mehl: „Bei uns in der Familie haben eigentlich alle ein Smartphone. Mit dem komme ich auch sehr gut zurecht und bin zufrieden. Daher hat sich für mich die Frage, ob ich mir ein iPhone kaufen soll, noch nie wirklich gestellt.“

Horrorfilm oder Komödie

Mehl: „Definitiv Komödie! Ehrlich gesagt, hasse ich Horrorfilme. Ich kann es auch gar nicht verstehen, warum Leute so etwas mögen. Grundsätzlich schaue ich aber ohnehin nicht viel Fernsehen. Wenn, dann schaue ich mir am liebsten noch Serien bei Netflix an.“

Kaffee oder Tee

Mehl: „Da ich keinen Kaffee mag, fällt die Wahl leicht. Während der Schulzeit trinke ich beispielsweise zum Frühstück immer einen Tee. Im Winter dann auch gerne mal am Nachmittag oder Abend. Wir haben daheim ohnehin eine große Auswahl an verschiedenen Kräuter-Tees. Da finde ich immer etwas.“

Sekt oder Cocktail

Mehl: „Ich trinke grundsätzlich kaum Alkohol. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde meine Wahl auf einen Sekt fallen – wobei dieser dann auch noch etwas süßer sein müsste.“

Pizza oder Pasta

Mehl: „Ich esse beides sehr gerne. Aber letztlich würde ich mich wohl für eine Pizza entscheiden – vorausgesetzt, es ist keine Ananas drauf (lacht). Wir machen des Öfteren Pizza daheim. Leider haben wir jetzt keinen eigenen Pizza-Ofen. Aber auch im Backofen schmeckt sie immer sehr gut.“

Pfannkuchen oder Kaiserschmarrn

Mehl: „Pfannkuchen! Der große Vorteil ist, dass man hier wesentlich mehr variieren kann. Es gibt die Möglichkeit, ihn entweder salzig oder süß – beispielsweise mit Nutella – entsprechend lecker zu befüllen. Beim Kaiserschmarrn geht das hingegen nicht.“

Schloßfest oder Volksfest

Mehl: „Eindeutig Schloßfest! Die Stimmung dort ist schlichtweg einzigartig. Wenn man sich schön anzieht, durch die Altstadt läuft und bereits von Weitem die Musik durch die Trommeln hört – das hat einfach was! Zudem findet es immer am Ende vom Schuljahr statt. Das hat den großen Vorteil, dass man während des Festes nicht mehr so viel für die Schule machen muss. Ich freue mich jedenfalls schon riesig auf das nächste Schloßfest im kommenden Jahr.“

Brandlbad oder Weiher

Mehl: „Allein vom Wasser her müsste ich mich normalerweise für das Brandlbad entscheiden. Im Gegensatz zum Weiher gibt es dort nämlich keine Algen, die ich einfach hasse. Von der Atmosphäre her liegt der Weiher, für den man zudem keinen Eintritt bezahlen muss, allerdings deutlich vorne. Man kann dort wesentlich besser entspannen, weil es schlichtweg viel ruhiger als in einem Freibad ist.“

Hallenbad oder Freibad

Mehl: „Was das Synchronschwimmen betrifft, ist es sicherlich das Hallenbad. Dort herrschen in Sachen Training deutlich bessere Bedingungen. Beispielsweise ist das Becken deutlich tiefer, damit wir die ganzen ’Heber’ besser machen können. Zudem haben wir im Hallenbad eine eigene Musikzeit, die wir im Freien nicht haben. Das ist deshalb wichtig, weil wir dadurch unsere Küren zur Musik entsprechend trainieren können. Das ist schon ein großer Vorteil.“

Einzel oder Gruppe

Mehl: (überlegt) „Ich denke Gruppe! Zwar schwimme ich selbst auch Einzel. Aber letztlich mag ich den Gruppen-Sport doch noch etwas mehr. Wenn man vor einem Wettkampf aufgeregt ist, kann man das mit seinen Teamkolleginnen teilen. Auch ist es wesentlich schöner, wenn man hinterher zusammen Erfolge feiern und sich gemeinsam darüber freuen kann.“

