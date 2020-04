Naz Seitle geht in Fußball-Rente: Mit einem Hungerstreik fing einst alles an

Plus Der Trainer des SV Karlshuld erzählt, warum er als Kind zunächst nicht Fußball spielen durfte und warum er die aktuellen Entscheidungen des BFV schlecht findet.

Naz Seitle hätte sich einen schöneren Abschluss im Fußball vorstellen können. Der Trainer des SV Karlshuld hatte geplant, am Saisonende aufzuhören. Doch das Coronavirus hat bekanntlich den Sport zu einer Pause gezwungen. Die Neuburger Rundschau hat sich mit Seitle unterhalten.

Herr Seitle, das Coronavirus legt momentan fast die gesamte Welt lahm. Wie geht es Ihnen und was stimmt Sie trauriger, dass momentan kein Fußball gespielt werden darf oder Sie als zweifacher Opa momentan zu den Enkelkindern Distanz halten müssen?

Seitle: Es stimmt mich vor allem sehr traurig, dass ich von einem Tag auf den anderen meine Enkelkinder nicht mehr sehen durfte. Das ist das schwierigste. Zuvor habe ich sehr viel Zeit mit ihnen verbracht. Ansonsten geht es uns ganz gut. Wir haben zu Essen und Trinken und sind beschäftigt. Ich bin viel im Garten und mit dem Rad unterwegs, habe zudem das Schachspielen wiederentdeckt. Da kann ich mich richtig reinstressen, wenn man überlegt, welcher Zug der optimale ist. Den Zug des Bayerischen Fußballverbandes finde ich hingegen nicht optimal und kann ihn nicht nachvollziehen.

Was halten Sie von der Maßnahme, dass die Restrunde ab September gespielt werden soll?

Seitle: Ich verstehe das nicht. Das würde ja bedeuten, dass wir im nächsten Jahr nur elf Spiele haben. Den Sinn verstehe ich nicht. Nur, weil man dann keine Klagen zu befürchten hat? Ich bin der Meinung, dass es andere Möglichkeiten gegeben hätte.

Welche meinen Sie?

Seitle: Zum Beispiel, die Vorrundentabelle zu verwenden. Dann hätte jeder gegen jeden gespielt, was ein gutes Kriterium gewesen wäre. Die ersten beiden steigen auf, die zwei Letzten ab. Ich bin der Ansicht, dass es in diesem Fall wenige Vereine geben würde, die dagegen klagen. Noch besser hätte ich den Vorschlag von Nico Ziegler und Christian Knöferl aus unserem Verein gefunden.

Erzählen Sie...

Seitle: Alle Teams nehmen die Punktzahl der Hinrundenspiele mit. Dann fängt man im September wieder an und spielt dann eine komplette Runde. Die Mannschaften wären in diesem Fall auch für ihre Leistungen in der laufenden Saison belohnt worden. Man kann ja bis Dezember spielen, im neuen Jahr früher anfangen und dann bis Ende Mai spielen. Dann wäre die Auf- und Abstiegsfrage gerecht gelöst. Die Verantwortlichen beim BVF sollten aber auch wissen, dass ein Verein für die neue Saison planen muss. Zum Beispiel haben beim SV Karlshuld Nico Ziegler und Claudio Maritato als neues Trainerduo viel Zeit in die Saisonplanung investiert und mit Spielern verhandelt. Die Arbeit wäre nun für die Katz. Denn nach den jetzigen Kriterien darf ja kein Spieler wechseln. Mit unserem Vorschlag aber wäre das kein Problem.

Was könnte die lange Pause für die Amateurvereine für Folgen haben?

Seitle: Wenn einer ein echter Fußballer ist, will er immer spielen und will nicht vier Monate Pause haben. Durch die lange Zwangspause, in der keiner mehr den Platz betreten darf, ist es durchaus möglich, dass einige abspringen. Wenn man bedenkt, dass ich in eineinhalb Jahren nur elf Spiele habe, sagt der eine oder andere, da spiele ich lieber Tennis und habe auch meine Bewegung. Man muss als Fußballer einfach aktiv bleiben und das ist momentan total unterbunden.

Udo Jürgens hat mit dem Song „Mit 66 Jahren fängt das Leben erst an“ einen Riesenhit gelandet. Mit 66 Jahren gehen sie nun in Fußballrente. Ist wirklich schon Schluss mit Fußball?

Seitle: Ja, ich habe das lange genug und gerne gemacht. Einmal muss Schluss sein. Ich freue mich auf meine Freizeit. Ich habe in den 54 Jahren sehr viel in den Fußball reingesteckt. Aber es ist schon eigenartig. Bis ich zwölf Jahre alt war, durfte ich nicht Fußball spielen, weil es mir mein Vater verboten hatte. Nachdem er verstorben war, bin ich eine Woche in den Hungerstreik getreten und meine Mutter hat dann unterschrieben, dass ich spielen durfte. Damals wurden mir einige Jahre weggenommen. Und jetzt zum Schluss nimmt mir der Coronavirus den Abschluss weg (lacht).