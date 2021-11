Neuburg

11:01 Uhr

A-Jugend des VfR Neuburg holt sich die Meisterschaft in der Kreisliga

Plus Der 4:2-Sieg in Aindling hat für die A-Jugend des VfR Neuburg die Meisterschaft perfekt gemacht. Zukünftig spielen die Jungs von Peter Krzyzanowski und Helmut Bößhenz in der Bezirksoberliga Schwaben.

Von Michael Kienastl

Als Spielführer Maxi Christl am Sonntagnachmittag in Aindling die U 19 des VfR Neuburg per Gewaltschuss in Führung bringt, ist die Erleichterung groß. Lange war Aindling vorne, der Gastgeber schenkte nichts her. In die Halbzeitpause gingen die Lilaweißen nach einem verwandelten Strafstoß durch Nikolai Krzyzanowski mit einem Unentschieden. Der Druck in der Mannschaft ist hoch, obwohl es mit der Spielgemeinschaft Aindling gegen den Tabellenvorletzten geht. Denn nur mit einem Sieg können die Gäste aus Neuburg aufsteigen – vom Tabellenzweiten, der U19 des SV Mering, trennt sie lediglich ein Punkt. „Ich habe im Team eine Nervosität festgestellt, die ich so nicht kannte“, berichtet Trainer Peter Krzyzanowski nach dem Spiel.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

