Neuburg/Eichstätt

17:30 Uhr

Alles klar für den Lionslauf von Eichstätt nach Neuburg

Ziel erreicht: Nach der unfreiwilligen Unterbrechung im vergangenen Jahr steht der 18. Auflage des Lionslaufes am Sonntag nichts mehr im Wege.

Plus Die Organisation für den Städtelauf am Sonntag von Eichstätt nach Neuburg sowie den Kinderlauf steht. Der Erlös kommt einmal mehr sozialen Zwecken zu. Um was die Organisatoren dringend bitten.

Von Manfred Rinke

Der 18. Auflage des Lionslaufes von Eichstätt nach Neuburg am kommenden Sonntag, 31. Oktober (Start 10 Uhr), steht nichts mehr im Weg. Organisatorisch sind alle Weichen gestellt, auch die für den Kinderlauf. Da es sich um eine reine Outdoor-Veranstaltung handelt – das beliebte Läuferbuffet inbegriffen – kann die Veranstaltung nach aktuellem Stand ohne 3G-Regelung und ohne Maskenpflicht unter freiem Himmel stattfinden. Um dennoch Kontakte zu vermeiden, wo es sie einfach vermeiden lässt, wird dringend darum gebeten, sich online für den Lauf anzumelden. Der zählt im übrigen auch zum Sport-IN-Laufcup.

