Neuburg

11:42 Uhr

Eindrucksvolle Show-Gala in Neuburg zum Jubiläum des Bayerischen Schwimmverbandes

Plus Der Bayerische Schwimmverband wird 75 Jahre alt und begeht sein Jubiläum in Neuburg. Athleten der verschiedenen Schwimmsportarten stellen ihre Disziplinen vor. Eine „Donaunixe“ wird besonders ausgezeichnet.

Von Manfred Rinke

Ein Jahr hatte sie sich darauf gefreut: Auf den gemeinsamen Auftritt der aktuellen Synchronschwimmgruppen als finalen Höhepunkt der Jubiläumsfeier des Bayerischen Schwimmverbandes (BSV) im Neuburger Parkbad. „Da geht einem das Herz auf“, sagte Barbara Rauscher, nachdem die kleinen und großen Donaunixen, darunter auch ehemals aktive, ihre Show zum Bolero von Maurice Ravel beendet hatten. National wie international sind die Synchronschwimmerinnen zu „Botschaftern Neuburgs“ geworden, wie Oberbürgermeister Bernhard Gmehling später in seiner Rede betonte. Die 72-jährige, gebürtige Neumarkterin und „ihre“ Donaunixen, die sie vor 48 Jahren gegründet hat, waren letztlich auch der Grund dafür, dass der BSV seine Feier zum 75-jährigen Bestehen am Samstag in Neuburg abhielt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

