Ersatzgeschwächter VfR Neuburg verliert in Durach

Mit lediglich neun Kaderspielern treten die Neuburger im Oberallgäu an. Wenig überraschend kassieren sie gegen den VfB Durach eine klare Niederlage. Wie das Spiel lief.

Der VfR Neuburg hatte es nicht leicht am Samstag im Oberallgäu, gute Startbedingungen sehen anders aus. Stark ersatzgeschwächt traten die Neuburger dort gegen die Elf des VfB Durach an. Im Vorfeld waren sechs Spieler positiv auf Corona getestet wurden und mussten deshalb in Quarantäne.

Die Lilaweißen wollten das Spiel verlegen, der Bayerische Fußball-Verband hat allerdings auf eine Austragung gedrängt, da die erforderlichen 13 Spieler zur Verfügung stünden. Auch die Gastgeber wollten das Spiel stattfinden lassen, trotz einem Inzidenzwert von 893 im Oberallgäu am Samstag, was VfR-Trainer Alexander Egen im Vorfeld stark kritisiert und als unfair bezeichnet hatte. Zudem fehlten seiner Mannschaft die beiden Torhüter Philipp Mayr und Dominik Jozinovic verletzungsbedingt. Zum ersten Mal stand deshalb Marcel Frohmajer für Egens Team im Tor. Außerdem wurden die Corona-Fälle durch drei Spieler aus der zweiten Mannschaft und zwei Spieler von den A-Junioren vertreten.

Gegen den VfB Durach hatten die ersatzgeschwächten Neuburger keine Chance

Bereits ab der 13. Minute stand der VfR zudem nur noch zu zehnt auf dem Platz. Maximilian Eberwein foulte als letzter Spieler und sah dadurch Rot. In der 25. Minute gingen die Duracher schließlich in Führung. Nach einem Ballverlust der Neuburger im Mittelfeld kam Manuel Methfessel an den Ball und ließ Marcel Frohmajer im Kasten keine Abwehrmöglichkeit. Wenige Minuten später gab es die einzige Torchance der Neuburger in der ersten Hälfte. Peter Krzyzanowski setzte einen Freistoß knapp über die Latte. Das 2:0 in der 39. Minute entsprang aus einem Abwehrfehler der Neuburger Hintermannschaft. Jürgen Piller überlupfte dabei Torwart Marcel Frohmajer. In der 44. Minute tankte sich Jürgen Piller in den Strafraum und konnte nur noch durch ein Foul am Torschuss gehindert werden. Den fälligen Elfmeter verwandelte Dominik Potsidis sicher zum 3:0. Nach dem Wechsel ließen es die Gastgeber etwas ruhiger angehen. In der 66. Minuten erzielten sie dann sogar das 4:0. Bastian Hartmann war es, der alleine vor Torwart Marcel Frohmajer auftauchte und den Ball gekonnt einschob. Den Schlusspunkt der Begegnung setzten aber die Gäste aus Neuburg. Julian Mayr drosch in der 90. Minute den Ball aufs Tor von Julian Methfessel, der den Ball durch seine Beine durchflutschen ließ. Am Schluss steht ein deutliches 4:1 für den VfB Durach. Nach sechs Corona-Fällen und der Entscheidung von Verband und Gastgeber, trotzdem zu spielen, dürfte das aber keine Überraschung sein. (mit kimi)

VfR Neuburg Frohmajer – Eberwein, Riedelsheimer, Scharbatke (88. Christl), Heckel, Krzyzanowski (88. Aubert), Edenhofer (48. Makalic), Mayr, Rutkowski, Düzgün, Klink (73. Schmidt).