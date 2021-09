Neuburg

15:04 Uhr

German Challenge in Neuburg: Ganz nah an den Golfprofis

Direkt vor dem Clubhaus des Wittelsbacher Golfclubs ging es am Donnerstagfrüh auf Tee 1, also dem Abschlagplatz der ersten Golfbahn los. Parallel dazu wurde auf Tee 10 gestartet.

Plus Seit sechs Jahren schon gab es kein Turnier dieser Art mehr in Deutschland. Zahlreiche hochkarätige internationale Golftalente sind in Neuburg zu Gast. Ein Besuch bei der German Challenge.

Von Michael Kienastl

Seit mehreren Stunden schon navigiert Niklas Golling sein braunes Club Car über das Gelände des Wittelsbacher Golfplatzes in Neuburg. Vorsichtig muss er seine momentan fünf Gäste transportieren, alle paar Minuten hält er an. „Man muss unglaublich aufpassen“, sagt der 22-Jährige. Seit 7 Uhr ist er im Einsatz.

