Neuburg/Ingolstadt: Zwei Jung-Schiris über Leidenschaft, Nachwuchs und den Lockdown

Plus Fabian Hegener (23/Schiedsrichter-Gruppe Neuburg) und Johannes Wagner (20/Schiedsrichter-Gruppe Ingolstadt) leiten Partien bis hinauf zur Bezirksliga. Ein Gespräch über ihre Anfänge, die Probleme bei der Neulings-Gewinnung sowie die Winterpause im Lockdown.

Von Dirk Sing

Wenn über den Amateurfußball gesprochen und darüber diskutiert wird, wann es denn im Jahr 2021 wohl wieder losgehen wird, dann stehen sie – auch in Corona-Zeiten – zumeist nur im Hintergrund. Und das, obwohl ohne sie ein Punktspielbetrieb überhaupt nicht möglich wäre – die Schiedsrichter! Die Neuburger Rundschau hat mit den beiden Bezirksliga-Referees Johannes Wagner (20/Schiedsrichter-Gruppe Ingolstadt) und Fabian Hegener (23/Schiedsrichter-Gruppe Neuburg) unter anderem über die Themen Lockdown, Erfahrung und Neulings-Gewinnung gesprochen.

Was zeichnet für euch einen guten Schiedsrichter aus?

Wagner: Grundsätzlich halte ich es für einen Vorteil, wenn ein Schiedsrichter auch selbst aktiv gespielt hat. Es hilft einfach ungemein, da man bestimmte Situationen besser einschätzen und beurteilen kann. Aber auch die Fähigkeit zur Kommunikation, sportliche Fitness sowie das Durchsetzungsvermögen und richtiges Auftreten sind definitiv wichtige Faktoren.

Hegener: Auch für mich ist die Kommunikation mit das Wichtigste. Ich habe gerade bei 50:50-Entscheidungen die Erfahrung gemacht, dass es oftmals gar nicht so wichtig ist, wie du genau entscheidest, sondern vielmehr das Ganze den Spielern verkaufst. In meinen Augen wäre es absolut falsch, quasi von „oben herab“ aufzutreten, sondern stets bodenständig und authentisch zu sein.

Welche Rolle spielt bei einem Unparteiischen die Erfahrung?

Wagner: Erfahrung ist sehr, sehr wichtig. Wenn ich vergleiche, wie ich zu meiner Anfangszeit gepfiffen habe und jetzt agiere, ist da schon ein himmelweiter Unterschied. Vor allem zu Beginn, wenn man noch etwas unsicher ist, bekommt man nach den Spielen von seinem Schiedsrichter-Begleiter viel Feedback und Tipps, was einen extrem weiterbringt. Man muss dann einfach versuchen, diese Hinweise in die nächste Partie mitzunehmen und anzuwenden. Auf diesem Weg sammelt man immer mehr Erfahrung und lernt vor allem, die jeweiligen Situationen besser einzuschätzen.

Hegener: Da kann ich Johannes nur zustimmen. Gerade bei den Schiedsrichtern, die schon länger dabei sind, sieht man, wie wichtig Erfahrung ist. Speziell in den „unteren Ligen“ sind diese in der Lage, Situationen richtig einzuschätzen, obwohl sie manchmal gar nicht nahe am Geschehen sind. Jetzt auf mich persönlich bezogen: Ich habe deutlich gemerkt, dass ich mich im Laufe der Jahre immer weiterentwickelt habe. Anfangs war ich noch ziemlich schüchtern und unsicher und daher froh, dass ich zunächst nur Jugendspiele zu leiten hatte. Mit der gewonnenen Erfahrung baut man dann aber Selbstvertrauen auf und steht dadurch ganz anders auf dem Spielfeld. Sprich: Wenn man von seinen Entscheidungen überzeugt ist, bringt man sie auch dementsprechend rüber, als wenn man unsicher ist. Und genau das merken auch die Spieler und Trainer.

Stichwort Trainer und Spieler: Habt ihr den Eindruck, dass ihr heute als durchaus erfahrene Referees anders wahrgenommen beziehungsweise respektiert werdet als noch zu eurer Anfangszeit?

Hegener: Ja, mit Sicherheit! Zum einen liegt es daran, wie man als Schiedsrichter auftritt. Zum anderen aber natürlich auch am Alter. Ein sehr gutes Beispiel ist mein Stamm-Assistent Sepp Hanrieder. Wenn er draußen an der Linie steht, kommt er eigentlich mit nahezu jedem Trainer, die normalerweise auch noch jünger als der Sepp sind, gut aus und hält dadurch das Spiel in der Regel ziemlich ruhig. Von dem her denke ich also schon, dass das Alter durchaus eine Rolle spielt.

Wagner: Das sehe ich genauso! Gerade am Anfang ist es ungemein wichtig, dass man ältere und erfahrene Leute dabei hat, auf die man sich verlassen kann und einem den Rücken freihalten. Wenn – wie Fabian gesagt hat – ein erfahrener Linienrichter draußen steht und beispielsweise einen Trainer ermahnt, nimmt dieser das eher an, als von einem 16- oder 17-jährigen unerfahrenen Schiedsrichter. Das Alter ist daher auch in meinen Augen ein gewichtiger Faktor.

Was hat euch eigentlich vor einigen Jahren dazu bewogen, Schiedsrichter zu werden?

Wagner: Nachdem ich zuvor schon viele Jahre in der Jugend gespielt habe, hatten wir mal eine Partie, in der der Schiedsrichter nicht unbedingt seinen besten Tag erwischt hat (lacht). Anschließend habe ich mir gedacht, dass es doch gar nicht so schwer sein könne, die Situationen auf dem Platz richtig einzuschätzen. Also habe ich mich entschieden, selbst den Schiedsrichter-Schein zu machen und dann zu schauen, ob mir das gefällt. Nach den ersten Spielen hatte ich sogar den Eindruck, dass mir das Ganze doch nicht so richtig taugt und habe dann einige Wochen Pause gemacht. In dieser Zeit habe ich aber gemerkt, dass mir das Pfeifen doch irgendwie fehlt. Als ich schließlich wieder angefangen habe, ist bei mir der Ansporn, entsprechend weiterzukommen und aufzusteigen, immer größer geworden.

Hegener: Bei mir geht das eigentlich auf die frühe Kindheit zurück. Als wir uns früher zum Kicken auf der Straße getroffen haben, hat mich das Schiedsrichter-Sein schon immer mehr fasziniert als das Spielen. Weiter ging es dann bei unseren Hallen-Trainings, bei denen ich gerne den Job des Referees übernommen habe – sicherlich sehr zur Freude meiner Trainer, weil die es dann nicht machen mussten (lacht). Als der Ewald Andexinger das mitbekommen hat, hat er mich als Elf- oder Zwölfjährigen mehr oder weniger gleich zum Neulingslehrgang angemeldet. Ich selbst hatte mir das damals noch nicht richtig zugetraut. Dementsprechend war mein Start dann auch nicht wirklich toll. So richtig losging es für mich erst einige Jahre später. Unser Obmann Jürgen Roth ist 2015 auf die Idee gekommen, dass man mich ja auch mal an die Linie stellen könnte, um vor allem zu sehen, wie erfahrene Leute pfeifen. Das hat mir enorm geholfen und sehr viel Spaß gemacht, da man einfach nicht allein auf dem Platz ist. Dadurch habe ich schließlich die Lust am Pfeifen wieder gefunden.

Die Neulings-Gewinnung ist nahezu in allen Schiedsrichter-Gruppen ein schier endlos leidvolles Thema. Warum fällt es derart schwer, sowohl Jugendliche als auch ehemalige aktive Kicker vom Schiedsrichter-Job zu überzeugen?

Hegener: Nun, was man in den Gesprächen mit den Leuten sehr oft hört: „Ich spiele ja selbst noch und habe daher keine Zeit“. Andere können es sich nicht vorstellen, ständig der „Buhmann“ auf dem Platz zu sein. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist meines Erachtens, dass man nahezu ausschließlich die negativen Dinge wie Bedrohungen oder Ausschreitungen vor Augen hat. Dabei laufen aber 99 Prozent der Spiele absolut friedlich, freundlich und problemlos ab. Um nochmals auf das Thema „Fehlende Zeit“ zu kommen: Wenn jemand am Sonntag selbst ein Punktspiel hat, kann er ja auch am Samstag oder an einem Wochentag eine Partie pfeifen. Man darf jetzt sicher nicht mit der Vorstellung oder dem Anspruch, 50 Spiele in einer Saison zu leiten, an diese Aufgabe herangehen. Jede Begegnung, die man übernehmen kann, ist für alle Seiten eine gewonnene Partie. Gerade bei einem Jugend-Spiel bin ich eigentlich schon der Meinung, dass jeder, der selbst längere Zeit kickt, ein solches auch leiten kann. Insgesamt würde ich mir wünschen, dass vor allem die Vereine mehr dahinter sind und ihre Leute entsprechend motivieren.

Johannes, was macht für dich den Schiedsrichter-Job so attraktiv, dass du ihn – trotz der Tatsache, dass du auch noch selbst in einer Herren-Mannschaft aktiv spielst – mit voller Leidenschaft ausübst?

Wagner: An erster Stelle steht für mich die Kameradschaft. Sei es bei Spielen, wenn du mit zwei Kollegen, mit denen du dich in der Regel ohnehin sehr gut verstehst, hinfährst und gemeinsam diese Partien leitest, oder auch bei Sitzungen, wo beispielsweise Regelfragen durchgenommen oder auch nur Geburtstage gefeiert werden. Dadurch wächst man einfach richtig zusammen und stärkt das Gemeinschaftsgefühl. Aber es gibt auch noch einen anderen ganz wichtigen Punkt.

Ja bitte...

Wagner: Die Tätigkeit als Schiedsrichter hat mich zu 100 Prozent in meiner Persönlichkeitsentwicklung weitergebracht. Wenn du auf dem Platz stehst und praktisch gezwungen bist, Entscheidungen zu treffen, diese zu kommunizieren und zu verkaufen, dann stärkt das definitiv dein Selbstvertrauen – gerade auch im „normalen“ Leben.

Ihr habt es beide mittlerweile bis in die Bezirksliga geschafft. Welcher Leistungssprung – auf die Spielklassen bezogen – war aus eurer Sicht bislang der größte?

Hegener: Wenn man es jetzt rein formal betrachtet, ist es sicher der Sprung von der Kreisliga in die Bezirksliga. Bis zur Kreisliga kann ja der Obmann beziehungsweise Einteiler mehr oder weniger selbst entscheiden, wen er in welchen Ligen einteilt. In der Bezirksliga ist es dagegen anders: Da wirst du auch von anderen Gruppen beobachtet und bewertet – und die Besten steigen dann in die nächsthöhere Liga auf. Rein sportlich gesehen, nehmen sich jetzt gerade die Kreisliga und Bezirksliga nicht sonderlich viel. Was ich jedoch als Assistent beobachtet habe: Der Sprung von der Landesliga in die Bayernliga ist dagegen nochmals riesengroß.

Wagner: Ich denke auch, dass der sportliche Unterschied zwischen der A-Klasse, Kreisklasse und Kreisliga nicht wirklich groß ist. Was sich allerdings unterscheidet, ist die Tatsache, dass man ab der Kreisliga – im Gegensatz zu den Ligen darunter – als Gespann auftritt.

Wie groß ist für euch in der Tat der Unterschied beziehungsweise wie schwer ist die Umstellung, alleine oder im Gespann zu pfeifen?

Wagner: Wenn man drei oder vier Wochen lang ausschließlich als Gespann unterwegs war und dann plötzlich wieder ein A-Klassen-Spiel pfeifen muss, ist es definitiv eine gehörige Umstellung. Nur ein Beispiel: Mit Assistenten an der Linie hast du als Schiedsrichter gewisse Laufwege, die du einhalten solltest. Wenn du hingegen alleine unterwegs bist, kannst du das nicht „Eins-zu-Eins“ übertragen. Du musst ohne Assistenten vielmehr schneller an bestimmten Orten sein, um eine Entscheidung treffen zu können. Am schwierigsten ist dabei natürlich das Thema Abseits.

Hegener: Mir ging es einmal genau so, wie es Johannes beschrieben hat. Nachdem ich zuvor einige Woche ausschließlich im Gespann gepfiffen hatte, bin ich in der Kreisklasse zum Einsatz gekommen. Bei einem langen Ball wollte ich gewohnheitsmäßig zu meinem Assistenten schauen – doch da war eben keiner (lacht). Aber das passiert einfach mal. Was das Abseits betrifft: Diese Entscheidung ist ja – auch mit Assistenten – grundsätzlich nicht einfach. Wenn du das dann auch noch alleine entscheiden musst, kannst du dich oftmals nur auf dein Gefühl verlassen.

Derzeit seid ihr ja – wie auch die aktiven Amateur-Fußballer – quasi zum Nichtstun verurteilt. Wie unterscheidet sich denn für einen Schiedsrichter eine „normale“ Winterpause von einer „Lockdown-Zwangs-Winterpause“?

Hegener: Bei uns ist es wie bei den meisten Mannschaften: Eine richtige Winterpause gibt es eigentlich nicht! Nach der Herbstrunde geht es in der Regel ziemlich nahtlos in der Halle weiter. Auf Neuburg bezogen gibt es ja die bekannten Veranstaltungen wie beispielsweise unser Schiedsrichter-Hallenturnier, zu dem nahezu alle Teams aus der Region anwesend sind. So etwas vermisst man dann schon sehr.

Wagner: In unserer Gruppe ist es ähnlich. Bevor es vom Freien in die Halle geht, hast du als Schiedsrichter vielleicht mal eine Woche frei. Jetzt mit dem Lockdown ist es natürlich deutlich länger, was auch mal ganz schön ist. Nach vier oder fünf Wochen Pause kommt dann aber doch das Gefühl, dass es toll wäre, wenn es wieder losgehen würde.

Apropos Lockdown: Nach der ersten Welle im Frühjahr wurde die unterbrochene Saison 2019/2021 ab September unter strengen Hygiene-Vorschriften fortgesetzt. Was hattet ihr für einen Eindruck, wie diese Maßnahmen auf den Sportanlagen umgesetzt wurden?

Hegener: Völlig unterschiedlich. Ich hatte den Eindruck, wenn vonseiten eines Vereins eine bestimmte Person mit dieser Aufgabe betraut wurde, der darauf auch ein wachsames Auge geworfen hat, dann hat das auch gut funktioniert. Wenn aber auf der anderen Seite das Ganze etwas lockerer gehandhabt wurde und beispielsweise gleich der Erste keine Maske aufgesetzt hat, dann haben es in der Regel auch der Zweite und Dritte nicht gemacht.

Wagner: Was mir bei den Vereinen, bei denen ich gepfiffen habe, überwiegend aufgefallen ist: Es waren überall Spender mit Desinfektionsmittel aufgestellt, auch wurden die Namenslisten der Zuschauer von einer Person, die eine Maske getragen hat, geführt. Aber klar, wie Fabian schon betont hat, gibt es auch andere Klubs, die da leider nicht so akribisch sind. Hier sind die Vereine meines Erachtens definitiv in der Verantwortung und Pflicht, die Vorgaben – wenn wir schon spielen dürfen – entsprechend umzusetzen.

Kommen wir abschließend nochmals zur Thematik der Neulings-Gewinnung. Der Bayerische Fußball-Verband bietet derzeit die Möglichkeit, den theoretischen Teil der Schiedsrichter-Ausbildung inklusive der Prüfung online zu absolvieren. Insgesamt 324 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nutzten zum Auftakt am 23. Januar diese Gelegenheit. Was haltet ihr von einer solchen Maßnahme?

Hegener: Ich finde, dass das für den Theorieteil absolut in Ordnung ist. Wenn man mal ins „normale“ Leben blickt: Auch in der Schule oder Universität ist „Homeschooling“ ja fast schon Alltag – und im Grunde läuft es bei diesem Schiedsrichter-Lehrgang genauso ab. Ich habe erst kürzlich mit unserem Obmann Jürgen Roth über dieses Thema gesprochen. Nachdem er zuerst noch etwas skeptisch war, ist er mittlerweile auch davon überzeugt, dass das eine ganz gute Sache ist. Klar, der praktische Teil muss dann natürlich vor Ort ablaufen.

Wagner: Für mich ist es auch eine sehr gute Idee, die Theorie mit Skizzen, Videos und Vorträgen online anzubieten. Die Spreu vom Weizen wird sich in der Regel ohnehin erst dann trennen, wenn man in der Praxis ist. Nach den ersten vier, fünf Partien, die du geleitet hast, musst du letztlich für dich selbst entscheiden, ob das Schiedsrichter-Sein tatsächlich etwas für dich ist.

Zur Person

Fabian Hegener

Alter: 23 Jahre

Schiedsrichter seit: 2011

Aktuell höchste Spielklasse: Bezirksliga

Verein: FC Zell/Bruck

Schiedsrichter-Gruppe: Neuburg

Lieblings-Schiedsrichter: Dr. Felix Brych





Johannes Wagner

Alter: 20 Jahre

Schiedsrichter seit: 2016

Aktuell höchste Spielklasse: Bezirksliga

Verein: DJK Ingolstadt

SR-Gruppe: Ingolstadt

Lieblings-Schiedsrichter: Deniz Aytekin

