Neuburg

20.10.2021

„KISS“ für Neuburg: Der TSV hat die erste Kindersportschule im Kreis initiiert

Auch die ersten Geräte und Materialien lernen die Mädchen und Buben in den Sportstunden der KISS kennen.

Plus Der TSV Neuburg hat die erste Kindersportschule im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen an den Start gebracht. Kinder zwischen vier und zehn Jahren lernen dort den Spaß an der Bewegung und werden ganzheitlich geschult.

Von Gloria Geißler

Die Idee stand schon seit vielen Jahren auf der To-do-Liste von Udo Kotzur. Der Vorsitzende hatte schon lange die Idee, die Abteilungen seines TSV Neuburg durch eine KISS zu ergänzen. Kindersportschulen (KISS) entwickeln sich seit den 2000er Jahren sehr erfolgreich in vielen Städten und Gemeinden. Nur in Neuburg fehlte immer irgendein Puzzleteil. Doch nun ist es geschafft. Pünktlich mit dem Schulbeginn ging die erste Kindersportschule im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen an den Start.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen