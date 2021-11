Kreisklasse Neuburg: Das Führungsduo patzt

Plus Der SV Klingsmoos und der FC Ehekirchen II kommen nicht über ein Unentschieden hinaus. Verfolger SpVgg Joshofen-Bergheim gewinnt das Spitzenspiel gegen Münster mit 4:1.

Tabellenführer SV Klingsmoos hat im letzten Spiel des Jahres Punkte abgegeben und kam beim SC Ried nicht über ein 1:1 hinaus. Auch Verfolger FC Ehekirchen II konnte nicht gewinnen. Die SpVgg Joshofen-Bergheim gewann das Spitzenspiel gegen den SV Münster mit 4:1.