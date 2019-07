vor 41 Min.

Neuburger Duo holt Silber

Gustav Klinger und Reinhold Krämer kommen trotz eines schwachen Starts in das Turnier bis ins Finale. Wie die anderen Neuburger Teilnehmer bei der offenen Stadtmeisterschaft auf dem Karlsplatz abgeschnitten haben

Von Harald Neumeier

31 Mannschaften haben an der 20. offenen Stadtmeisterschaft im Boules auf dem Neuburger Karlsplatz teilgenommen. Gustav Klinger und Reinhold Krämer schafften es beim Heimspiel bis ins Finale.

In sieben Vierer- und einer Dreiergruppe wurden in den ersten drei Runden die 16 Teilnehmer für das A-Turnier ermittelt. In der stark besetzten Gruppe 3 konnten sich Dieter und David Moosheimer überraschend gegen Vorjahressieger Michael Gerstmayr und Herbert Schweda aus Öttingen durchsetzen und kamen mit drei Punkten auf Platz eins. Daneben schafften noch die Neuburger Anton Krämer mit Karl Seibert aus Gruppe 2 und Karl Klinger mit Marion Netter sowie Willi Lehmayr mit Wilfried Bogner aus der Gruppe 6 den Einzug ins A-Turnier. Gustav Klinger und Reinhold Krämer kassieren im ersten Match gleich eine sogenannte „Fanny“, also eine 0:13-Niederlage gegen Monika und Walter Streit. Dennoch reichte es mit nur einem Siegpunkt am Ende wegen der „besseren Tordifferenz“ für Platz zwei in der Gruppe 4. In der Zwischenrunde trafen die Zweiten auf die Ersten. Vater und Sohn Moosheimer unterlagen Gustav Klinger und Reinhold Krämer mit 6:13. Anton Krämer und Karl Seibert schafften ein knappes 8:7 auf Zeit, während Karl Klinger und Marion Netter ein 11:10 über die Ziellinie retteten. Willi Lehmayr und Wilfried Bogner gewannen ebenfalls denkbar knapp mit 9:8. Somit kamen immerhin vier Neuburger Teams unter die besten Acht.

Im Viertelfinale musste Anton Krämer (mit Karl Seibert) dann gegen seinen Vater Reinhold Krämer (mit Gustav Klinger) antreten. Hier setzte sich die Routine mit 13:10 durch. Karl Klinger und Marion Netter hatten mit 3:13 keine Chance gegen Boujdaa/Brugger aus Weilheim/Landsberg, während sich die beiden „Willi´s“ mit 9:7 gegen Rother und Habermeier durchsetzten. Das Halbfinale gewannen Reinhold Krämer und Gustav Klinger gegen Willi Lehmayr und Wilfried Bogner mit 9:5 aufgrund Zeitregelung. Monika und Walter Streit setzten sich knapp mit 8:7 gegen Driss Boujdaa und Fritz Brugger durch.

Im Finale waren Monika und Walter Streit aus Ingolstadt dann aber hellwach und ließen Krämer/Klinger mit 5:2, 8:2 und 10:2 rasch hinter sich. Am Ende stand es dann klar 13:5. Ein längerer und zäherer Kampf stand im Spiel um Platz 3 an. Driss Boujdaa und Fritz Brugger führten eigentlich klar mit 12:8. In der vorletzten Aufnahme hatten Lehmayr und Bogner dann die Chance, mit fünf Punkten den Sack zuzumachen, aber die letzte Kugel war zu kurz gesetzt und so stand es 12:12. Die finale Aufnahme entschieden Boujdaa und Brugger nervenstark für sich und erreichten mit dem 13:12 den dritten Platz.

