Neuburger Duo verliert Finale Lokalsport

So ist die offene Stadtmeisterschaft auf dem Karlsplatz gelaufen

Bei tropischen Temperaturen haben 31 Mannschaften mit insgesamt 62 Teilnehmern auf dem Karlsplatz um die Neuburger Boules-Stadtmeisterkrone gekämpft.

Sportreferent Christian Eschner eröffnete die Veranstaltung, bei der in sieben Vierergruppen und einer Dreiergruppe in den ersten drei Runden die 16 Teilnehmer für das A-Turnier ermittelt wurden. Dabei musste Vorjahressieger Knut Grabenhorst mit seinem Partner Fritz Böhner aus Lenting mit Platz drei in der starken Gruppe D die Hoffnungen auf eine Titelverteidigung begraben und sich am Ende mit Platz 17 als stärkstes Team des B-Turniers begnügen.

In der Zwischenrunde bekamen die Gruppenzweiten noch mal die Chance, durch einen Sieg gegen einen Gruppenersten in die Runde der besten acht zu kommen. Insgesamt drei der acht gemeldeten Teams aus Neuburg gelang dieser Sprung ins Viertelfinale. Marion Netter an der Seite von Karl Klinger gelang am Ende Platz sieben. Noch besser lief es für Vater Dieter und Sohn David Moosheimer, die erst im Halbfinale das Lokalderby gegen Gustav Klinger und Reinhold Krämer verloren und am Ende mit 13:9 im Spiel um Platz drei einen überzeugenden Sieg gegen Jan Mach/Michael Neumaier aus Öttingen landeten.

Im Endspiel hatten die Neuburger Gustav Klinger und Reinhold Krämer dann aber keine Chance gegen Christine Mach und Michael Gerstmeyr aus Öttingen.

Im kommenden Jahr findet die beliebte Stadtmeisterschaft zum 20. Mal statt, was dann sicherlich für Turnierleiter Harald Neumeier ein Grund für die Erwerbung besonderer Preise sein wird. (neu)

