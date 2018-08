vor 48 Min.

Neuburger Jäger sind vorne mit dabei Lokalsport

Junioren besetzen das gesamte Podest. Auch Damen überzeugen

Neuburg Vor allem die Junioren und Damen des Jagdschutzvereins Neuburg haben bei der bayerischen Meisterschaft im jagdlichen Schießen überzeugende Leistungen geboten. Insgesamt waren 104 Schützen mit der Langwaffe angetreten,

Fünf Neuburger erreichten Platzierungen unter den ersten Drei. So war in der Juniorenklasse das gesamte Siegertreppchen fest in der Hand des Neuburger Nachwuchses: Florian Mühlbauer belegte Rang eins, Adrian Neunzert wurde Zweiter und der dritte Platz ging an David Schneider. In der Damenwertung mussten die Neuburgerinnen den ersten Rang der sehr routinierten Susanne Hirsch überlassen, jedoch belegte Caroline Lazarus den zweiten und Tanja Ortner den dritten Platz.

Martin Mühlbauer belegte den elften Rang bei den Männern. Außerdem traten Martin und Florian Mühlbauer beim Kurzwaffenwettbewerb an und wurden dort 14. und 21. von 36 Schützen. (ort)

Themen Folgen