04.03.2020

Neue Trainer beim FC Zell/Bruck

Patrick Schmidt übernimmt die erste, Daniel Korn die zweite Mannschaft

Der FC Zell/Bruck ist bei der Suche nach einem Nachfolger für seinen zum Saisonende scheidenden Spielertrainer Patrick Schäffer (wechselt in die Abteilungsführung) fündig geworden. Wie der A-Klassist am späten Montagabend in einer offiziellen Pressemitteilung bestätigte, wird künftig Patrick Schmidt die erste Mannschaft übernehmen.

Der 31-jährige Schmidt trainiert seit mehreren Jahren die zweite Mannschaft der SpVgg Joshofen/Bergheim, mit der er im Jahr 2017 in die A-Klasse aufstieg. Bereits in der darauffolgenden Spielzeit ging es jedoch wieder zurück in die B-Klasse, in der die Joshofen/Bergheimer aktuell den vierten Tabellenplatz belegen. Überzeugt waren die Verantwortlichen bei Schmidt vor allem von dessen Herangehensweise im sportlichen, aber auch vereinstechnischen Bereich.

Eine weitere „Baustelle“ konnte der FC Zell/Bruck zudem mit der Besetzung des Trainer-Postens für das zweite Team schließen. Mit Daniel Korn (derzeit noch beim SV Ludwigsmoos) wurde ein echtes „Eigengewächs“ zurückgeholt, das – ebenso wie Schmidt – über eine Trainer-Lizenz verfügt. Beide Akteure werden zudem die jeweiligen Defensiv-Reihen verstärken.

Bereits in der Rückrunde werden Christopher Eichel (SpVgg Joshofen/Bergheim), Kevin Demel (SC Ried) und Sven Villbrandt (FC Rennertshofen) für den FC Zell/Bruck auf Torjagd gehen. (fczb)

