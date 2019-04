vor 17 Min.

Neun Medaillen im Gepäck

Wie der TSV Neuburg bei der süddeutschen Altersklassen-Meisterschaft abgeschnitten hat

Von Melanie Eubel

Die Synchronschwimmerinnen des TSV Neuburg sind mit fünf Gold- zwei Silber- und zwei Bronzemedaille im Gepäck von der süddeutschen Altersklassen-Meisterschaft in Karlsruhe zurückgekehrt. Damit waren die Donaunixen qualitativ die stärkste Mannschaft.

In der Altersklasse C (Jahrgang 2004 bis 2006) startete Julia Zimmermann im Wettkampf-Abschnitt Solo. Bereits nach dem Pflichtwettkampf lag Zimmermann auf einem aussichtsreichen zweiten Platz. Nach einer sauber geschwommenen Kür durfte sie verdient die Silbermedaille in Empfang nehmen. Zimmermann ging zusammen mit Melanie Bär im Duettwettkampf der Altersklasse C an den Start und überzeugte auch dort. Mit ihrer schwungvollen, technisch anspruchsvollen Kür stellte das Duo sein Können unter Beweis und gewann Bronze.

Im Gruppenwettkampf dieser Altersklasse zeigten Zimmermann und Bär zusammen mit Maria Amat, Nina Weinberg und Gilda Pilinkute (Ersatzschwimmerinnen: Linda Werner und Chantal Baierl) eine zufriedenstellende Leistung. Mit technischen Schwierigkeiten bekamen sie von den Wertungsrichterinnen gute Wertungen. Am Ende ging die Bronzemedaille an den TSV Neuburg.

Die Solistinnen der Altersklasse B (Jahrgang 2002 und 2003), Mona Weidner, Nathalie Mehl, Ksenija Heckenleible und Laura Klein Paredes, riefen sehr gute Leistungen ab. Für die wohl größte Überraschung sorgte dabei Weidner. Lag sie nach dem Pflichtwettkampf noch auf Platz zwei, überholte sie die diesjährige bayerische Meisterin aus Augsburg mit ihrer Kürdarbietung und wurde süddeutsche Titelträgerin. Mehl, Heckenleible und Klein Paredes belegten die Plätze vier, fünf und sechs. Im Duettwettkampf der Altersklasse B ging Weidner zusammen mit Jennifer Uhl an den Start. Mit ihrer Kür auf technisch hohem Niveau gelang es ihnen, die beste Duett-Wertung des gesamten Wettkampfes zu erlangen. Zusammen mit dem Pflichtergebnis gewannen sie am Ende Silber. Die Paarung Mehl/Klein Paredes lieferte ebenfalls eine tolle Leistung ab. Sie bekamen für ihre Kürdarbietung die Bronzewertung. Zusammen mit dem Pflichtergebnis platzieren sie sich auf Rang vier.

Im Gruppenwettkampf der Altersklasse A/B gingen Weidner, Uhl, Heckenleible, Mehl und Klein Paredes zusammen an den Start. Sie verbesserten ihre Leistung im Vergleich zu den bayerischen Altersklassen-Meisterschaften deutlich. Lagen sie hier noch knapp hinter München auf dem Silberrang, gewannen sie nun mit 3,8 Punkten Vorsprung die Goldmedaille. Julia Müller und Lisa Königsbauer vertraten den TSV im Duettwettkampf der Juniorinnen. Dort zeigten sie ihre Routine und ihr Können und gewannen souverän Gold.

Den vierten Sieg erschwammen sich die Juniorinnen im Gruppenwettkampf. Angelica Morelli Julia Müller, Lisa Königsbauer, Laura Schmitt, Carina Schmitt und Julia Brening schwammen zum ersten Mal auf süddeutscher Wettkampfebene ihre neu choreografierte Kür, die viele innovative Ideen enthielt. Prompt gewannen sie den Gruppenwettkampf in ihrer Altersklasse (Jahrgang 1994 bis 1999).

Den Abschluss bildete der Abschnitt der Kombinationen. Hier vertraten Müller, Morelli, Königsbauer, Carina Schmitt, Uhl, Weidner, Heckenleible, Mehl, Zimmermann und Klein Paredes (Ersatzschwimmerinnen Julia Brening und Laura Schmitt) den TSV. Routiniert ergatterten sie die fünfte Goldmedaille für Neuburg.

