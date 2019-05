20:00 Uhr

Nicht gut, aber erfolgreich

Erzielte am Mittwoch in Oberweikertshofen den wichtigen Treffer zum 2:0: Neuburgs Rainer Meisinger.

Nach zuvor drei sieglosen Partien kommt der VfR Neuburg beim designierten Absteiger SC Oberweikertshofen zu einem 3:1-Erfolg

Ohne groß zu glänzen hat Fußball-Landesligist VfR Neuburg seinen Negativtrend von zuvor drei sieglosen Partien am gestrigen Mittwochabend beendet. Beim bereits als Absteiger feststehenden SC Oberweikertshofen kamen die Schützlinge von Trainer Christian Krzyzanowski zu einem hart erkämpften 3:1-Arbeitssieg. Am Samstag (15 Uhr) erwarten die Lilaweißen im heimischen Brandlstadion den FC Kempten.

Ohne den gesperrten Kapitän Sebastian Habermeyer (sah am Samstag beim Spitzenspiel in Landsberg die Rote Karte) taten sich die Gäste über weite Strecken schwer, ihr gewohntes Kombinationsspiel aufzuziehen. Dennoch stellten die im ersten Durchgang innerhalb von fünf Minuten durch einen „Doppelschlag“ die Weichen bereits frühzeitig auf Sieg. Nach einem Zuspiel von Pascal Schittler brachte Niklas Uhle die Neuburger in der 20. Minute mit einem schönen Außenrist-Schuss in Führung. Nur zwei Zeigerumdrehungen später musste SCO-Schlussmann Maximilian Knobling erneut hinter sich greifen, als ihm Rainer Meisinger aus zwölf Metern keine Abwehrchance ließ.

Mit dem Zwei-Tore-Vorsprung im Rücken ließen es die Lilaweißen nach Wiederbeginn deutlich ruhiger angehen. Besser gesagt zu ruhig, denn damit bauten sie die bis dahin völlig harmlosen Hausherren regelrecht auf. Nachdem Daniel Jais zunächst nur den Pfosten getroffen hatte (51.), tauchte er nur kurze Zeit später freistehend vor dem VfR-Kasten auf, scheiterte aber an Dominik Jozinovic. Dem VfR-Keeper war es auch in der 69. Minute zu verdanken, dass aus Sicht der Gäste weiter die „Null“ stand. Einen 20-Meter-Kracher von Maximilian Schuch lenkte Jozinovic spektakulär über die Querlatte. 180 Sekunden später war aber auch der 23-Jährige geschlagen, als sich seine Vorderleute einen kapitalen Fehler leisteten und Schuch auf 1:2 verkürzte.

Neuburg musste nun plötzlich richtig um den dreifachen Punktgewinn beim abgeschlagenen Tabellenschlusslicht der Landesliga Südwest bangen. Erst als sich auch der SCO im eigenen Strafraum einen Fauxpas leistete, den Stefan Klink zum 3:1 nutzte (90.+2), war der Sieg unter Dach und Fach. (nr)

VfR Neuburg: Jozinovic, Stegmeir, Uhle, Schittler, Denz, Riedelsheimer (46. Osmani), Klink, Schröder, Golling (75. Egen), Meisinger, Belousow (77. Heckel).

