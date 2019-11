vor 44 Min.

Niemanns regieren in Burgheim

Jörg Niemann gewinnt zum fünften Mal in sechs Jahren die Vereinsmeisterschaft bei den Herren des TSV. Im Jugendturnier kommt es zu einem familieninternen Finale

Von Peter Bauer

„Eine rundum gelungene Veranstaltung“, lautete das Fazit vieler Spieler, die bei der Tischtennis-Vereinsmeisterschaft des TSV Burgheim bei den Herren und bei der Jugend dabei waren.

Zusammen mit einigen Jugendspielern kam ein optimales Teilnehmerfeld von 16 Tischtennisspielern zustande. Den Anfang, sozusagen zum Aufwärmen, machte die Doppel-Konkurrenz. Im einfachen K.o.-System ging es gleich ordentlich zur Sache. Das Finale für sich entschied das Duo Franz Bauer/Thomas Heider. Der zweite Platz ging an die Paarung Peter Martin/Marco Reisch. Im Einzel wurden die Teilnehmer in drei Gruppen eingeteilt. Aus diesen qualifizierten sich schließlich acht Spieler für das Viertelfinale. Platz drei erreichten schließlich – wie im vergangenen Jahr – Josef Bauer und Oliver Färber. In einem spannenden und packenden Endspiel setzte sich Jörg Niemann gegen Alexander Reisch durch und holte sich damit den fünften Titel in den vergangenen sechs Jahren.

Acht Spieler traten an. Den Anfang machte die Doppel-Konkurrenz, wobei die Teams ausgelost wurden und im K.o.-System antraten. Im Endspiel setzten sich schließlich Andreas Niemann/Clemens Höger gegen Lucas Dahms/ Luka Martin durch. Im Einzel wurden zwei Gruppen gebildet. Die anschließenden Halbfinals gewannen Paul Niemann gegen Leon Mayr und Andreas Niemann gegen Clemens Höger. Im kleinen Finale behielt Leon Mayer die Oberhand. In einem spannenden Finale, das erst im fünften Satz entschieden wurde, gewann Paul Niemann gegen seinen Cousin Andreas und wurde zum ersten Mal Tischtennis-Vereinsmeister des TSV Burgheim.

