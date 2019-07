vor 33 Min.

Novum in der Vereinsgeschichte

Beim Vergleichskampf in Donauwörth stellt der TSV Neburg erstmals eine reine Familienstaffel. Vater Martin Hetzel bildet gemeinsam mit seinen Söhnen Mark, Tim und Lars ein erfolgreiches Team

Von Katharina Feyrer

Die Schwimmer des TSV Neuburg haben bei einem Klub-Vergleichskampf neun Medaillen errungen. Die Veranstaltung des VSC Donauwörth wurde bei widrigen Bedingungen im Donauwörther Freibad ausgetragen. Die Neuburger trafen dabei bei frischen 23 Grad im Wettkampfbecken auf starke Konkurrenz aus 16 schwäbischen Vereinsmannschaften. Nach der Veranstaltung waren die Trainer Maren Adler, Petra Rebele und Manfred Schiele mit den Leistungen ihrer Aktiven zufrieden. Vor allem die jungen TSV’ler präsentierten sich in toller Form.

Die acht Neuburger belegten in der Teamwertung einen Platz im Mittelfeld. Den Wanderpokal sicherte sich die TSG Stadtbergen mit 903 Zählern. In der Medaillenwertung holten die TSV’ler zweimal Gold, sechsmal Silber und einmal Bronze und erzielten zudem bei ihren 17 Einzelstarts zwölf neue Bestzeiten.

Für die einzigen Siege sorgten die Brüder Lars und Tim Hetzel (Jahrgang 2004 und 2002). Tim sicherte sich den „Platz an der Sonne“ über 100 m Brust in einer neuen persönlichen Bestmarke von 1:25,30 Minuten. Zudem landete er jeweils auf Rang zwei über 200 m Lagen und 100 m Freistil. Bei letzterem Rennen pulverisierte er seine alte Bestmarke um sieben Sekunden auf 1:03,90 Minuten. Lars holte Gold über 100 m Schmetterling in neuer Bestzeit von 1:10,81 Minuten. Ebenfalls Silber gab es über 100 m Freistil und 100 m Rücken.

Einen deutlichen Formanstieg nach dem Trainingslager bewies Mark Hetzel (2005). Bei seinen beiden Starts verbuchte er jeweils eine neue Bestmarke. Über 100 m Brust verbesserte er seine bestehende Zeit um über 15 Sekunden auf 1:31,66 Minuten. Besonders erfreulich, denn er qualifizierte sich damit in letzter Sekunde für die oberbayerischen Jahrgangsmeisterschaften in Erding. Die übrigen drei Medaillen sicherten sich Patricia Geier (2003) mit Rang drei über 100 m Freistil in neuer Bestzeit von 1:10,54 Minuten und Samantha Rebele, die in der offenen Wertung an den Start ging. Sie konnte sich bei ihren beiden Einzelstarts über 100 m Brust und Freistil Rang zwei gegen die schwäbische Konkurrenz sichern.

Ein besonderes Highlight bildeten die Staffel-Wettbewerbe. Die acht Neuburger gingen dabei in vier Staffeln an den Start. In den beiden Mixed-Wettbewerben schrammten sie nur knapp am Podest vorbei. Bei der 8 x 50 m Brust- und 8 x 50 m- Freistilstaffel sprangen Lars, Tim, Mark und Martin Hetzel sowie Bettina Schiele, Katharina Feyrer, Samantha Rebele und Patricia Geier ins Wasser. Außergewöhnlich war freilich auch die 4 x 100 m-Lagen- staffel der Herren. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte stellten die Neuburger eine Familienstaffel. Papa Martin Hetzel machte dabei den Anfang über 100 m Rücken. Ihm folgten seine Söhne Tim (Brust), Lars (Schmetterling) und Mark (Freistil). Am Ende belegte das Quartett in einer Zeit von 5:18,03 Minuten Platz sechs.

Themen Folgen