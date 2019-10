vor 18 Min.

Nur ein Punkt aus zwei Begegnungen

Zweite Mannschaft des SKC Neuburg liefert sich mit dem ESV Ingolstadt einen spannenden Kampf, der schließlich mit einem Unentschieden endet. Beim Heimspiel gegen den SV Eitensheim gibt es dagegen nichts zu holen

Von Gerd Faude

Mit einem Unentschieden und einer Niederlage beendete die zweite Mannschaft der Neuburger Kegler ihren Doppelspieltag gegen den ESV Ingolstadt und SV Eitensheim.

Erst die letzte Bahn brachte die Entscheidung. Mit einem kleinen Vorsprung von sechs Holz rettete der Gastgeber das Remis. Peter Höppler (486:481) legte bereits knapp vor und kam mit dem ersten Mannschaftspunkt von seiner Mission zurück. Sven Blättermann (483:521) musste gegen den stärksten Heimspieler antreten. Er beendete das Spiel punktlos und gab einige Holz ab. Zum Spielerwechsel war der Optimismus noch groß. Siegfried Zwiersch (505:493) und Peter Hirschmüller (499:487) gelang es, die Bahnen mit knappem Vorsprung für sich zu entscheiden. Letztendlich reichte die Differenz von acht Holz zugunsten der Gastgeber auf der letzten Bahn aus, um das Unentschieden zu sichern.

Weil das Spiel des ersten Spieltages verschoben werden musste, stand nun das Nachholspiel an. Siegfried Zwiersch (512:474) spielte tadellos seine Bahnen ab und brachte sein Team in Führung. Sein Partner Peter Hirschmüller (495:503) hatte dagegen weniger Erfolg und musste seinen Gegner und den Mannschaftspunkt ziehen lassen. Zur Halbzeit war die berechtigte Hoffnung mit 30 Holz Vorsprung und ausgeglichener Punkteverteilung noch vorhanden. Die aber wich mit jeder folgenden Kugel, denn ganz deutlich schmolz das Polster. Peter Höppler (221:247) und auch Ralf Borgfeld (208:271) – beide warfen 60 Kugeln – fanden überhaupt nicht ins Spiel. Der eine klagte über Probleme mit der Hand und der andere hatte etwas am Fuß. Sven Blättermann (425:469) blieb insgesamt weit hinter seiner sonstigen Leistung zurück.

Auch an diesem Jugendspieltag werden alle Jugendlichen innerhalb der drei möglichen Altersklassen gemischt und treten gegeneinander an. Im Vordergrund stehen das Erlernen der korrekten Kegeltechnik und das heranführen an Wettkämpfe. Nicolas Meding (415:429), Collin Stöffler (171:227) und Lucas Puf (201:212), – beide warfen 60 Kugeln – mussten sich am Ende geschlagen geben.

