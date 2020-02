21.02.2020

Nur ein Team ist stärker

Viel los war in der Neuburger Parkhalle: Ein Gruppenbild mit den vier Neuburger Teams und den Siegern aus Kösching, die sich den Wanderpokal sicherten (Mitte).

Weibliche U14 des TSV Neuburg holt sich beim Kreispokal Platz zwei. Wie die drei anderen Neuburger Teams abgeschnitten haben

Von Inge Kirschner

Neun weibliche U-14-Teams haben in der Neuburger Parkhalle um den Wanderpokal des Kreises Oberbayern Nord gespielt. Außerdem wurden zwei Plätze für den Bezirkspokal ermittelt, wobei die Teilnehmer an der oberbayerischen Meisterschaft Kösching und Neuburg I ausgenommen waren.

Mit dabei waren vier Teams des gastgebenden TSV Neuburg. Neben den drei Teams, die bereits in der Meisterschaftsrunde dabei waren, hatte Trainerin Inge Kirschner kurzfristig noch ein viertes Team gemeldet. Die jüngeren Spielerinnen aus der U13 und U12 sollten vor heimischem Publikum die Gelegenheit haben, schon mal in Vorbereitung auf die neue Saison im Herbst vier gegen vier zu spielen und dies auf dem größeren Feld.

In drei Dreiergruppen wurde die Vorrunde ausgetragen, wobei sich die Favoriten Kösching, Neuburg I und Pfaffenhofen mit jeweils zwei klaren Siegen den ersten Platz sicherten. Also musste jeweils das dritte Gruppenspiel entscheiden, wer um die Plätze vier bis sechs spielen durfte. Hier konnte der TSV Neuburg II nach anfänglicher Unsicherheit das Spiel gegen den MTV Ingolstadt mit 25:19 und 25:12 für sich entscheiden. Klar dagegen unterlag das dritte Team gegen Wettstetten mit 0:2. Der TSV Neuburg IV verlor gegen Freising mit 12:25 und 17:25.

In der Spitzengruppe beherrschte der Meister aus Kösching klar das Feld. Technisch und läuferisch stark gewannen sie das Spiel gegen Neuburg klar mit 25:8 und 25:12 Punkten. Ohne Auswechselspielerinnen konnten die Gastgeberinnen nicht an die Leistungen der Spielrunde anknüpfen. Dies gelang dann im Spiel gegen Pfaffenhofen. Mit 25:13 wurde der erste Satz klar gewonnen und dank einer starken kämpferischen Leistung sicherte sich das Team auch den zweiten mit 27:25. Kösching besiegte Pfaffenhofen mit 2:0 und gewann damit den Wanderpokal. Der zweite Platz ging an den TSV Neuburg I. Pfaffenhofen wurde Dritter, sicherte sich aber einen Platz für den Bezirkspokal.

In der Gruppe um die Plätze vier bis sechs traf die Zweite aus Neuburg auf Wettstetten und Freising. Wettstetten gewann seine beiden Spiele und sicherte sich Platz vier. Gegen Freising kam es für Neuburg II zum entscheidenden Spiel des Tages, denn unbedingt wollte man einen Platz für den Bezirkspokal holen. Aufmerksam spielend gewann das Team den ersten Satz mit 25:16, dann allerdings riss der Faden und der zweite Satz musste mit 14:25 abgegeben werden. Nach sechs Stunden in der Halle fehlte am Ende die Energie und der Tie-Break wurde mit 5:15 verloren.

In der Gruppe um Platz sieben trafen Neuburg III und IV nun auf dem MTV Ingolstadt. Hier holte sich die vierte Mannschaft dank ihres kämpferischen Einsatzes, sicheren Aufschlägen und guter Laufarbeit mit zwei gewonnen Tie-Breaks Platz sieben. Knapp geschlagen geben musste sich dann die Dritte gegen den MTV Ingolstadt.

TSV Neuburg I Leonie Mayer, Julia Sauter, Lena Neuwald und Lisa Liebl.

TSV Neuburg II Emily Uhl, Luisa Stegmiller, Eva Reicherl, Valeria Muraskina und Hannah Bayerle.

TSV Neuburg III Chau Pham, Sarah Winkler, Emilia Möbius, Mia Ehlers und Melisa Hamzic.

TSV Neuburg IV Lena Gugel, Anna Sauter, Hannah Strobl, Mathilda Schneider, Ina Liebl und Jana Schimpf.

