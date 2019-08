vor 20 Min.

Nur eine Frage der Höhe?

Der SV Bad Heilbrunn hat zuletzt mit 0:9 verloren. Warum Alexander Egen dennoch vor dem Gegner des VfR Neuburg warnt. Niklas Golling verlässt die Lilaweißen

Von Benjamin Sigmund

Alexander Egen hätte nichts dagegen, wenn es beim VfR Neuburg weiter so gut läuft. Vier Spiele bestritten die Lilaweißen im August, alle wurden gewonnen. „Die Mannschaft“, sagt Egen, mit einem Lachen, „kann dem goldenen August gerne einen goldenen September, Oktober und November folgen lassen“.

Die jüngste Serie, die man nicht allzu oft habe, wie Egen betont, katapultierte den VfR nach einem durchwachsenen Saisonstart auf den zweiten Platz der Landesliga Südwest und damit in die Region, in der der Verein eigentlich zu erwarten war. Die Gründe für die zurückliegenden Erfolgserlebnisse liegen für Egen auf der Hand: „Wir haben Qualität im Kader, bringen diese auch auf den Platz, spielen guten Fußball, stehen hinten sicher und treten als Einheit auf.“

Dinge, die Egen auch am morgigen Sonntag (14.15 Uhr) von seinem Team im Spiel in Bad Heilbrunn sehen will. Dort ist der eigentliche Co-Trainer für die Mannschaft verantwortlich, da Cheftrainer Christian Krzyzanowski für zwei Wochen im Urlaub weilt. Keine neue Situation für Egen, der schon in den vergangenen Spielzeiten jeweils gegen Ende der Ferien für einige Partien für Krzyzanowski in die Bresche sprang. Und das äußerst erfolgreich, wie Egen meint: „Ich glaube, wir haben noch kein Spiel verloren.“

Die Voraussetzungen sind gut, dass sich diese Serie in Bad Heilbrunn fortsetzt. Denn der Aufsteiger stellt derzeit den kompletten Gegensatz zum VfR dar. Nach vier Zählern zu Beginn der Saison ist die Euphorie beim Neuling inzwischen verflogen. Die jüngsten fünf Spiele gingen verloren, vergangene Woche musste man sogar ein 0:9-Debakel beim FC Memmingen II hinnehmen. Gedanken innerhalb des eigenen Teams, den Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen, versucht Egen im Keim zu ersticken. „Ich habe die Mannschaft bereits im Dienstagstraining drauf hingewiesen, dass wir Bad Heilbrunn nicht unterschätzen dürfen“, so Egen. „Nach so einer Klatsche brennt ein Team gewöhnlich auf sofortige Wiedergutmachung und wird alles geben.“ Zudem sei der Aufsteiger in Memmingen stark ersatzgeschwächt gewesen. Zudem spricht Egen die außergewöhnliche Heimstärke Bad Heilbrunns in der zurückliegenden Saison in der Bezirksliga an, als sämtliche 14 Spiele gewonnen wurden.

Personell kann Egen, der vor dem Spiel telefonische Rücksprache mit Krzyzanowski hält, nicht aus dem Vollen schöpfen. Weiterhin nicht zur Verfügung stehen die Verletzten Maximilian Eberwein, Michael Denz und Marco Bader. aus privaten Gründen fehlt Abdel Abou-Khalil. Eine Pause erhält Dominik Jozinovic (Rückenprobleme). Daher wird erneut Maximilian Oswald im Tor der Lilaweißen stehen.

Eines seiner letzten Spiele im VfR-Trikot bestreitet indes Offensivspieler Niklas Golling. Der 20-Jährige beginnt ein Studium in Bayreuth und will sich in seiner neuen Heimat einen Verein suchen. Egen: „Der Abgang von Niklas ist ein großer Verlust für uns. Er hat sich super entwickelt und bringt Eigenschaften mit, die nicht jeder hat. Er ist pfeilschnell, stark im Eins-gegen-Eins und hat einen guten Torabschluss.“

