Ohne ein Trio gegen den „Goliath“

Aufsteiger FC Ehekirchen muss im heutigen Auswärtsspiel beim Bayernliga-Absteiger 1. FC Sonthofen gleich auf drei Offensivkräfte verzichten.

Von Dirk Sing

Wochenspieltage sind im Fußball-Bereich so eine Sache. Während sich in den „unteren Ligen“ die Anfahrtswege zumeist noch in Grenzen halten, kann eine Auswärtspartie in der Landesliga durchaus eine logistische Herausforderung darstellen. Wie eben im Fall des FC Ehekirchen. Lediglich eine „Englische Woche“ hält der Spielplan der Landesliga-Saison 2019/2020 für die insgesamt 18 Vereine parat. So weit, so gut! Das einzig „Unglückliche“ aus Sicht des Aufsteigers ist die Tatsache, dass er dabei am heutigen Mittwoch die Fahrt ins 175 Kilometer entfernte Sonthofen antreten muss, wo ab 19 Uhr das Match beim Bayernliga-Absteiger 1. FC Sonthofen auf dem Programm steht.

„Für die Jungs ist das natürlich schon eine große Belastung“, weiß FCE-Trainer Gerhard Hildmann, der seinen Schützlingen unmittelbar nach dem Bekanntwerden des Spielplans den eindringlichen Ratschlag gab, „an diesem Tag Urlaub zu nehmen, da es ansonsten aus zeitlichen Gründen äußerst knapp werden könnte“. Eine Vorgabe, die die Ehekirchener Kicker auch prompt in die Tat umsetzten. Schließlich machen sich die drei Kleinbusse bereits um 14.30 Uhr auf den langen Weg ins Oberallgäu.

FC Ehekirchen: Klarer Außenseiter in Sonthofen

Dass nicht nur die Anfahrt, sondern auch die 90 Minuten in der dortigen Baumit-Arena alles andere als ein Spaziergang werden dürften, davon konnte sich Hildmann bereits am vergangenen Freitag überzeugen, als er den heutigen Kontrahenten beim 4:3-Erfolg im Eröffnungsspiel gegen den FC Kempten unter die Lupe nahm. „Keine Frage, da wartet ein Kontrahent mit viel individueller Klasse und körperlicher Substanz auf uns“, weiß der FCE-Coach, dem vor allem die „drei baumlangen Abwehrspieler sowie der starke Angreifer Andreas Hindelang“ ins Auge stießen. „Nachdem die Sonthofener in dieser Spielzeit definitiv vorne im Klassement dabei sein werden, haben wir in dieser Partie absolut nichts zu verlieren und können befreit aufspielen“, so Hildmann, der gerade in dieser Konstellation eine gewisse Chance für seine Truppe sieht: „Von uns erwartet in diesem Match keiner etwas. Und vielleicht werden wir ja als Aufsteiger, der gleich sein erstes Saisonspiel daheim verloren hat, vom großen Favoriten etwas unterschätzt.“ Damit die Überraschung tatsächlich auch gelingt, müsse man laut Hildmann „vor allem in der Anfangsphase gut stehen und einen frühen Gegentreffer vermeiden. Dann ist durchaus etwas möglich.“

Erschwerend kommt jedoch hinzu, dass der Liga-Neuling bei diesem Duell „David gegen Goliath“ gleich auf ein Offensiv-Trio verzichten muss. Neben Julian und Christoph Hollinger, die gegen Memmingen II mit muskulären Problemen frühzeitig ausgewechselt werden mussten, steht aller Voraussicht nach auch Youngster Gabriel Hasenbichler (konnte das Match nach einem Tritt auf den Fuß nicht beenden) nicht zur Verfügung.

