vor 33 Min.

Oldies, but Goldies

Holten bei den German Masters in Oberschleißheim sechs Medaillen: (Von links) Roland Dulz, Thomas Mayer, Rüdiger Graf und Norbert Winter vom DRC Neuburg.

Quartett des DRC Neuburg präsentiert sich bei den „German Masters 2019“ in Oberschleißheim in erstklassiger Form. Dank einer tollen Chemie in den Mannschaftsbooten springen sechs Medaillen heraus

Von Monika Sandner

Die auf Erfolg fokussierten Athleten aus 47 deutschen Kanu-Vereinen ermittelten auf der Olympia-Regattastrecke in Oberschleißheim die „German Masters 2019“ im Kanu-Rennsport. Norbert Winter, Rüdiger Graf, Thomas Mayer und Roland Dulz vom DRC Neuburg holten trotz schweißtreibender Temperaturen sechs Meisterschafts-Medaillen.

Der Erfolg kommt nicht von ungefähr. Die vier Spitzensportler kennen sich schon viele Jahre und haben bereits in Jugendzeiten gemeinsam Rennen bestritten. Die Chemie in den Mannschaftsbooten stimmt und die Bootsbesetzungen können beliebig ausgetauscht werden. Motivation und jahrelanges konsequentes Training brachte das Neuburger Quartett an die deutsche Spitze.

Für den ersten Paukenschlag sorgten Norbert Winter und Rüdiger Graf im 200 Meter Sprint der Herren-Senioren AK C. Der Kajak-Zweier stürmte vom Start weg an die Spitze des Feldes und sicherte sich den Titel vor den Teams der KRG Bremen und des WSV Koblenz-Metternich.

Die zweite Goldmedaille erkämpfte sich Thomas Mayer im Langstrecken-Einer der AK C. Über die gesamten 5000 Meter, die im 1000 Meter-Rundkurs gefahren wurden, ließ der Neuburger keinen Zweifel an seiner Stärke aufkommen. Im Endlauf des K1 über 200 Meter sprintete Norbert Winter in 0:40.75 Minuten zu Silber. Nur Klaus Gieres von der KRG Bremen war noch einen Wimpernschlag schneller (0:40.31).

Auch im K4 über die 1000 Meter Mittelstrecke überzeugten Norbert Winter, Rüdiger Graf, Thomas Mayer und Roland Dulz. Die Taktik mit einem starken Start, guter Streckenkontrolle und Zielspurt ging auf und das Neuburger „Wasserkraftwerk“ versilberte sich seine Leistung.

Bronzemedaillen im K2 über 1000 Meter für Winter/Mayer und über 5000 Meter für Winter/Graf rundeten das Saison-Highlight der Neuburger AK-Fahrer ab.

Im K2 über 1000 Meter fuhren Graf/Dulz auf Platz fünf. Thomas Mayer belegte im K1 über die gleiche Distanz ebenfalls Rang fünf und Rüdiger Graf im K1-Finale über 200 Meter Platz acht.

Themen Folgen