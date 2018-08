vor 23 Min.

Panther möchten wieder zubeißen Lokalsport

ERC Ingolstadt testet heute in Latsch gegen den HCB Südtirol

Seit Montag befindet sich der ERC Ingolstadt in Latsch (Südtiroal), wo Headcoach Doug Shedden seine Schützlinge zu einem einwöchigen Trainingslager bittet. Neben einer täglichen „Trockeneinheit“ im Fußballstadion unter der Anleitung von Fitness- und Athletiktrainerin Maritta Becker üben die Panther abends auch noch im dortigen Ice Forum auf dem Eis.

Das gemeinsam Erarbeitete soll nun ab heute beim Vinschgau-Cup möglichst in die Tat umgesetzt werden. Ihre erste Begegnung bestreiten die Oberbayern ab 20 Uhr gegen den HCB Südtirol, ehe es am Sonntag (18 Uhr) noch gegen den KAC Klagenfurt geht. Ebenfalls bei diesem Turnier dabei sind die Kölner Haie mit Ex-Panther Alexander Oblinger (zuletzt Straubing). Zu einem DEL-internen Duell wird es in Latsch allerdings nicht kommen.

Ihren Saison-Einstand bei den Panthern werden die beiden Stürmer Laurin Braun (zuletzt nach einer Fingerverletzung noch geschont) und Neuzugang Vili Sopanen (nach muskulären Problemen wieder fit) wohl feiern. Dagegen wird Brett Olson (Knieverletzung) weiter fehlen. Auch Neuzugang Ryan Garbutt, der heute in Latsch eintreffen wird, ist freilich noch keine Option.

Toller Service: Einen Livestream zu allen Partien des Vinschgau Cups gibt es unter www.vinschgaucup.com. (disi)

