vor 17 Min.

Patrick Haubenhofer: „Ovtcharov muss Bolls Erfolge erst noch beweisen“

Plus Patrick Haubenhofer stellt mit seinem Team vom FC Ehekirchen das Tischtennis-Aushängeschild in der Region. Warum er ein „Mann der Berge“ ist und welchen Tischtennis-Schlag er grundsätzlich bevorzugt.

Von Dirk Sing

In Sachen Tischtennis ist die erste Herrenmannschaft des FC Ehekirchen das Aushängeschild in der Region. Auch in dieser Saison geht das Team in der Landesliga Ostsüdost an den Start. Aufgrund der Corona-Pandemie konnten bislang jedoch nur drei Partien absolviert werden (4:2 Punkte). In unserer Serie „NR-Sportskanone“ stellen wir den Mannschaftsführer des FCE, Patrick Haubenhofer, etwas näher vor.

Strand oder Berge

Haubenhofer: „Auf alle Fälle Berge, da ich sehr gerne zum Wandern gehe. Früher bin ich auch regelmäßig Ski gefahren. Doch das macht mein Knie mittlerweile nicht mehr mit. Tischtennis ist zwar dafür jetzt auch nicht das Beste. Aber irgend einen Sport muss man ja machen, um fit zu bleiben. Was das Wandern betrifft, fühle ich mich als Österreicher vor allem dort sehr wohl.“

Frühaufsteher oder Langschläfer

Haubenhofer: „Ich bin definitiv ein Frühaufsteher, da man dadurch von einem Tag wesentlich mehr hat, als wenn man ewig im Bett bleibt. Unter der Woche stehe ich zwischen fünf und 5.30 Uhr auf. Am Wochenende kann es aber dann schon etwas später werden – so zwischen sieben und acht Uhr.“

Chaos oder Ordnung

Haubenhofer: „Es heißt zwar immer, dass nur ein Genie das Chaos beherrscht. Aber auch wenn das der Fall sein sollte, stehe ich dann schon noch etwas mehr auf Ordnung (lacht).“

Rock oder Techno

Haubenhofer: „Auch wenn ich zwischendurch schon mal meine typische Techno-Phase hatte, stehe ich mittlerweile deutlich mehr auf Rockmusik – gerade von älteren Bands wie AC/DC, den Rolling Stones oder Guns n’Roses.“

Steak oder Gemüseauflauf

Haubenhofer: „Da gibt’s nicht viel zu überlegen (lacht). Selbstverständlich ein Steak! Wenn es von guter Qualität ist, brauche ich auch keine Beilagen dazu. Natürlich darf’s auch mal ein Gemüseauflauf sein. Aber wenn ich die Wahl habe, würde ich eindeutig das Steak nehmen.“

Plätzchen oder Stollen

Haubenhofer: „Ich bin eigentlich weder von Plätzchen noch von Stollen ein großer Anhänger, da ich grundsätzlich nicht so viele Süßigkeiten esse. Wenn ich mich entscheiden müsste, dann wohl noch eher die Plätzchen, weil man da in der Regel eine größere Auswahl als bei einem Stollen hat.“

Glühwein oder Punsch

Haubenhofer: „Glühwein – der gehört für mich zu Weihnachten einfach dazu. Natürlich ist es sehr schade, dass man aufgrund der Corona-Pandemie und den daraus resultierenden Verordnungen in diesem Jahr nicht auf einen Weihnachtsmarkt gehen und dort zusammen mit Freunden das eine oder andere Glas Glühwein trinken kann.“

Schloßfest oder Volksfest

Haubenhofer: „Das Neuburger Schloßfest ist schon aufgrund seines ganz bestimmten Flairs und Ambiente immer etwas ganz Besonderes. Ein Volksfest dagegen findet man nahezu in jeder Stadt.“

Brandlbad oder Weiher

Haubenhofer: „Ich bevorzuge in diesem Fall sicherlich den Weiher. Während das Brandlbad gerade im Sommer oftmals überlaufen ist, hat man an einem Weiher in der Regel wesentlich mehr Möglichkeiten, sich einen ruhigen Platz zu suchen. Einen Lieblings-Weiher in der Region habe ich nicht. Ich versuche immer, dorthin zu fahren, wo ich denke, dass gerade nicht allzu viel los ist.“

Vorhand oder Rückhand

Haubenhofer: „Vorhand! Man muss dazu sagen, dass in Deutschland generell deutlich mehr mit der Vor- als mit der Rückhand gespielt wird. Das ist einfach der Mentalität und Ausbildung hier geschuldet. In Russland beispielsweise wird vermehrt auf die Rückhand gesetzt.“

Einzel oder Doppel

Haubenhofer: „Ich sage jetzt einfach mal Einzel! Im Doppel fühle ich mich immer etwas schuldig, wenn ich einen Fehler mache und damit meinen Mitspieler quasi mit reinziehe. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich eine tolle Sache, wenn alles funktioniert und man zusammen gewinnt. Im Einzel hingegen ist man für sich selbst verantwortlich und kann sich entsprechend beweisen.“

Boll oder Ovtcharov

Haubenhofer: „Da ich quasi mit Timo Boll aufgewachsen bin, würde ich mich für ihn entscheiden. Er ist mittlerweile schon so lange dabei, agiert nach wie vor auf höchstem Niveau, war Weltranglisten-Erster und hat als einer der ersten Tischtennis-Spieler die einstige Vormachtstellung der Chinesen durchbrochen. All das muss Dimitrij Ovtcharov erst noch beweisen.“

