Patrick Schäffer: „Das war so nicht zu erwarten“

Sieht die Tabellenführung seiner Mannschaft in der A-Klasse Neuburg als Überraschung: Am heutigen Samstag ist Patrick Schäffer mit dem FC Zell/Bruck beim VfR Neuburg II zu Gast.

Für Trainer Patrick Schäffer ist die Tabellenführung des FC Zell/Bruck eine Überraschung. Warum sein Team nicht zwingend als Favorit beim VfR Neuburg II antritt

Von Matthias Kollar

Herr Schäffer, für den FC Zell-Bruck läuft es in der A-Klasse Neuburg derzeit richtig gut. Nach zehn Spieltagen steht Ihr Team an der Tabellenspitze und ist immer noch ungeschlagen. Hätten Sie mit einem derart guten Start gerechnet?

Schäffer: Nein. Nach der Vorbereitung war so ein Saisonverlauf nicht zu erwarten.

War die Vorbereitung wirklich so schlecht?

Schäffer: Wir haben kein Spiel gewonnen, viele Gegentreffer kassiert und kaum selbst getroffen. Wir sind deswegen schon mit einem komischen Gefühl in die Saison gegangen.

Wieso läuft es nun doch so gut?

Schäffer: Gute Frage (lacht). Unsere Trainingsbeteiligung ist wirklich gut. Nicht nur die Anzahl der Leute stimmt, sondern auch die Art und Weise, wie trainiert wird. Wir haben außerdem aus unseren Fehlern gelernt. Dinge, die in der Zwischenzeit angesprochen wurden, werden schnell umgesetzt. Hinzu kommt, dass die Stimmung in der Truppe super ist.

Welche Dinge mussten denn umgesetzt werden, sodass sich der aktuelle Erfolg einstellen konnte?

Schäffer: Wir mussten Abgänge kompensieren und setzen Spieler auf anderen und verschiedenen Positionen ein. Außerdem musste die Art und Weise, wie wir mit und gegen den Ball spielen, verbessert werden. Man muss aber auch sagen, dass für uns momentan viel zusammenkommt und das ein oder andere Mal auch das nötige Quäntchen Glück dabei ist.

Mit einem Durchschnitt von circa 24 Jahren gehört der FC Zell-Bruck zu den jüngsten Teams der Liga. Muss Ihre Mannschaft ab und zu auf den Boden zurückgeholt werden oder würden Sie behaupten, dass man trotz des jungen Altersdurchschnitts schon die nötige Konstanz hat?

Schäffer: Wir müssen auf jeden Fall versuchen, die Leute zu erden. Nichts ist so unwichtig wie der Erfolg von gestern. Natürlich erarbeiten wir uns viele Siege, trotzdem müssen wir versuchen, demütig zu bleiben und an den Aufgaben zu wachsen. Wir sehen die aktuelle Situation daher als schöne Momentaufnahme.

Wie versuchen Sie, Ihre Mannschaft zu erden?

Schäffer: Indem ich Fehler aufzeige. Die Ergebnisse stimmen zwar, man muss aber auch beachten, wie die einzelnen Siege zustande kommen. Wir versuchen, die Spiele daher nüchtern zu reflektieren. Man darf nicht vergessen, dass oftmals auch ein bisschen Glück dabei ist.

Zu Beginn der Saison sind Sie als Spielertrainer zum FC Zell-Bruck zurückgekehrt. Hat die Mannschaft in der Zwischenzeit an Reife dazugewonnen?

Schäffer: Definitiv. Die Spieler haben dazugelernt und auch die Art und Weise Fußball zu spielen verbessert.

Wieso haben Sie sich dazu entschieden, zurückzukehren?

Schäffer: Aufgehört habe ich damals aus familiären Gründen. Nachdem es mit dem alten Trainerteam in der vergangenen Saison scheinbar nicht mehr gepasst hat, wurde ich vom Verein kontaktiert. Nach Rücksprache mit meiner Frau habe ich mich dann dazu entschieden, wieder anzufangen.

Die Entscheidung ist also nicht schwer gefallen?

Schäffer: Das würde ich so nicht sagen. Das Team hat sich in der Zwischenzeit personell kaum verändert. Die Frage, die man sich dann stellen muss, ist, ob man trotzdem neue Impulse setzen kann.

Scheinbar waren Sie trotz der kaum veränderten Personallage der Meinung, dass neue Impulse gesetzt werden können. Wieso?

Schäffer: Das Team ist gereift und hat sich weiterentwickelt. Es wurde nicht mehr der Hauruckfußball gespielt wie zuvor, sondern auch die Art und Weise Fußball zu spielen hat sich verbessert. Der Kader ist außerdem auch in der Breite gewachsen und die Altersstruktur stimmt. Wir haben zwei junge und hungrige Mannschaften.

Am Samstag (13 Uhr) muss Ihr Team beim VfR Neuburg II ran. Wie schätzen Sie den Gegner ein?

Schäffer: Die Neuburger sind aktuell eine Wundertüte. Sie sind gut in die Saison gestartet und haben aktuell einen kleinen Durchhänger. Ich denke, dass sie deswegen mit noch mehr Motivation in die Partie gehen. Die Mannschaft hat außerdem richtig gute Spieler und Techniker. Man muss zudem abwarten, wer von der Landesliga-Mannschaft runtergeschoben wird.

Welche Erwartungen haben Sie an Ihre Mannschaft?

Schäffer: Wir müssen von Beginn an bei der Sache sein und dürfen den Gegner nicht unterschätzen. Der VfR hat eine richtig gute Truppe. Die Einstellung an diesem Tag muss also stimmen.

Geht Ihr Team als Favorit ins Spiel?

Schäffer: Betrachtet man die Tabelle, sind die Rollen verteilt. Aber wirklich nur von der Tabelle her.

Welche Ziele verfolgen Sie mit dem FC Zell-Bruck in dieser Saison?

Schäffer: Wir wollen eine gute Rolle spielen. Dass wir aktuell oben stehen, ist super. Trotzdem ist der Aufstieg aktuell kein Thema.





A-KLASSE NEUBURG IM ÜBERBLICK

Zum Kellerduell kommt es in der A-Klasse Neuburg zwischen dem Letzten und dem Vorletzten, wenn der noch punktlose BSV Neuburg II den SC Feldkirchen (vier Zähler) empfängt. Das Spiel findet am Samstag (13.30 Uhr) statt. Am oberen Ende der Tabelle hat sich unterdessen ein Dreikampf entwickelt. Während Spitzenreiter FC Zell/Bruck (26) beim VfR Neuburg II (Samstag, 13 Uhr) gefordert ist, spielen der SC Rohrenfels (25, gegen den TSV Ober-/Unterhausen) und der SV Waidhofen (25, gegen die DJK Brunnen) daheim. Die beiden Spiele finden ebenso wie die Duelle zwischen dem SV Bayerdilling und dem FC Illdorf sowie dem SV Weichering und dem FC Staudheim am Sonntag um 15 Uhr statt. Bereits um 13 Uhr treffen der SV Echsheim-Reicherstein II und der SV Sinning aufeinander.

