vor 19 Min.

Paukenschlag zum Abschied

Im letzten Saisonspiel kommt Meister und Landesliga-Aufsteiger FC Ehekirchen gegen den TSV Gersthofen zu einem 7:3-Sieg. Auch der Torwart-Trainer darf nochmals ran

Der FC Ehekirchen hat sich mit einem Paukenschlag aus der Bezirksliga Nord verabschiedet. Im letzten Saisonspiel kam der Meister und Landesliga-Aufsteiger gegen den TSV Gersthofen zu einem 7:3-Schützenfest.

Dabei erwischten die Hausherren gleich einen Auftakt nach Maß und gingen in der dritten Minute durch Julian Hollinger – nach einem schönen Zuspiel von Johannes Kranner – in Führung. In der Folge spielten aber auch die Gäste munter mit. Nachdem FCE-Schlussmann Simon Lenk einen Strafstoß von Oktay Yavus noch parieren konnte (5.), war er gegen Manuel Lippes 1:1-Ausgleichstreffer chancenlos (12.). Beide Teams agierten – zur Freude der rund 200 Zuschauer – weiter mit offenem Visier. Matthias Rutkowski (18.) nach einer Ecke und erneut Julian Hollinger nach einem tollen Schmaus-Zuspiel (23.) schossen erstmals eine Zwei-Tore-Führung heraus. Zehn Minuten vor dem Pausenpfiff war jedoch abermals Lippe zur Stelle. Einen schönen Pass in die Schnittstelle nutzte der TSV-Angreifer zum 2:3-Anschlusstor.

Nach Wiederbeginn kam der Ehekirchener Express dann richtig ins Rollen. Es dauerte nur bis zur 54. Minute, ehe der heimische Anhang erneut jubeln konnte. Nach einer Kranner-Flanke bewies der scheidende Spielertrainer Michael Panknin (wechselt bekanntlich als Co-Trainer zum VfB Eichstätt) viel Gefühl und traf zum 4:2. Selbst ein zwischenzeitliches Eigentor von Kapitän Sebastian Rutkowski (58.) war die Panknin-Schützlinge nicht aus der Bahn. Im Gegenteil. Einen schönen Doppelpass mit Kranner veredelte der kurz zuvor eingewechselte Christoph Hollinger zum 5:3 (61.), ehe Schmaus mit seinem Treffer zum 6:3 (77./Kranner hatte hierbei seine vierten „Assist“ gesammelt) endgültig für die Entscheidung sorgte. Den Schlusspunkt unter eine furiose Partie sowie eine insgesamt großartige Saison, die mit dem Landesliga-Aufstieg gekrönt wurde, setzte erneut Schmaus mit seinem Kopfball zum 7:3-Endstand (85.). Bereits zuvor wurde auch noch Torwart-Trainer Wilhelm Bitscher eingewechselt und ersetzte seinen direkten „Schützling“ Simon Lenk. (fce/nr)

FC Ehekirchen: Lenk (79. Bitscher), M. Rutkowski, Panknin, Schmaus, Kranner, Jahner (54. Appel), Ledl, S. Rutkowski, J. Hollinger (52. Chr. Hollinger), Schröttle, Mayr.

