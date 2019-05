00:03 Uhr

Perfekte Bedingungen für die Athleten

Auf die Plätze, fertig – los: Auch in diesem Jahr fällt für die rund 2500 Teilnehmer des Ingolstädter Halbmarathons auf der Konrad-Adenauer-Brücke der Startschuss. Nach 21,1 Kilometern wartet das Ziel dann im Klenzepark.

Die kühleren Temperaturen kommen den rund 2500 Startern auf der 21,1 Kilometer langen Strecke gelegen. Titelverteidiger Stöhr erneut am Start

Auch wenn die Temperaturen am heutigen Samstag weiter sinken – der Lust am Laufen dürfte dies keinen Abbruch tun. Im Gegenteil. Die äußeren Bedingungen für den 19. Ingolstädter Halbmarathon sind nahezu ideal. Dementsprechend dürfte es auch in diesem Jahr wieder erstklassige Zeiten der Athleten geben.

Um 17.30 Uhr erfolgt auf der Konrad-Adenauer-Brücke der Startschuss des Hauptlaufes über 21,1 Kilometer. Der Organisator rechnet mit rund 2500 Teilnehmern. Zum Vergleich: Im Jahr 2018 hatten sich 2448 Lauf-Enthusiasten angemeldet – 2071 überquerten letztlich die Ziellinie im Klenzepark. Als Sieger konnte sich Lokalmatador Markus Stöhr (Positiv-Fitness Ingolstadt) feiern lassen, der auch diesmal wieder zum Favoritenkreis zählt. Bei den Frauen triumphierte die Fürtherin Anna Schmidt, die aufgrund einer Verletzung diesmal nicht dabei sein kann.

Bereits um 15 Uhr erfolgt der Startschuss des sogenannten „Fitness-Runs“ über 6,85 Kilometer, bei dem es keine offizielle Zeitmessung geben wird. Voraussichtlich werden hier rund 900 Sportler auf die Strecke gehen.

Aber auch der Nachwuchs kommt in Ingolstadt traditionell nicht zu kurz. Ab 13 Uhr werden circa 1000 Kinder und Jugendliche beim „KidsRun“ im Klenzepark die 500 und 1000 Meter lange Strecke in Angriff nehmen.

Vor und nach dem Halbmarathon findet zur Stärkung für alle Teilnehmer die traditionelle „Pasta-Party“ in der Saturn-Arena statt. Dort werden dann auch ab 21 Uhr die Sieger der jeweiligen Altersklassen entsprechend ausgezeichnet. (disi)

