Perfekte Mischung aus Kultur und Sport

Eine Delegation der JFG Donaumoos stattete kürzlich der serbischen Partnergemeinde Beska einen dreitägigen Besuch ab. Neben der Erkundung von Sehenswürdigkeiten und einem großen Sportheim fand auch ein Freundschaftsspiel der U19-Teams statt

Von Karl-Heinz Wendel

Vom 27. bis 29. Juli besuchten die U19-Junioren der JFG Donaumoos die Karlshulder Partnergemeinde Beska in Serbien. 14 Spieler, vier Betreuer und Trainer sowie der stellvertretende Vorsitzende des Partnerschaftsvereins Karlshuld-Beska, Richard Stelzer, starteten ihre Reise zunächst mit dem Flugzeug Richtung Belgrad. Nach etwa einer Stunde erreichte man den Flughafen der serbischen Hauptstadt. Dort wurde die Gruppe vom Beskaer Bürgermeister Novica Temunovic und dem Vorsitzenden von Stara Beska, Dusan Stojsic, empfangen. Mit drei Kleinbussen ging es anschließend in die 50 Kilometer entfernte Partnergemeinde.

Die Gruppe wurde bereits am Sportheim von Hajduk Beska erwartet. Nach einer Stärkung wurden die Spieler ihren gastgebenden Familien zugewiesen. Um 18 Uhr empfing Bürgermeister Temunovic, der gleichzeitig Vorsitzender von Hajduk Beska ist, die Gruppe im Rathaus von Beska.

Am Sonntagvormittag stand eine Besichtigung des „Sports Center of FA of Serbia“ in Stara Pazova auf dem Programm. Das nur wenige Kilometer von Beska entfernte Sportzentrum des serbischen Fußballverbandes wurde von der UEFA gefördert. Viele bekannte serbische Fußballspieler haben dort ihre internationale Karriere gestartet. Weiter ging es in die serbische Hauptstadt Belgrad, wo in zwei Stunden die Haupt-Sehenswürdigkeiten erkundet werden konnten.

Das „Highlight“ der Reise stand dann am späten Nachmittag an: die Partie zwischen Hajduk Beska und der JFG Donaumoos. Das ausgeglichene Spiel, bei dem die JFG sogar die besseren Chancen hatte, endete 1:0 für Hajduk. Das Ergebnis war an diesem Tag aber nicht so wichtig. Wie sehr Sport auch über sprachliche Grenzen hinweg verbindet, konnte bei der anschließenden Party im Kulturzentrum von Beska gesehen werden. Bei verschiedenen Spielen, die von Bürgermeister Temunovic initiiert wurden, erlebten beide Teams einen schönen Abend.

Am Montag ging es nach dem Frühstück und einer Verabschiedung am Sportheim von Hajduk zu einem Empfang ins Rathaus von Indjia. Die Gemeinde Beska ist ein Teil dieser Stadt. Der Präsident des Stadtparlaments, Milan Predojevic, empfing die Gruppe im Sitzungssaal des Rathauses und betonte die Bedeutung der Partnerschaft. Anschließend ging es zum Belgrader Flughafen. Nach einem kurzen Flug erreichte man wieder die bayerische Hauptstadt.

