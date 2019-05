vor 53 Min.

Perfekte Mischung aus Sport und Spaß

24. G’rümpelturnier des FC Illdorf steht am 14./15. Juni auf dem Programm. Wer dabei sein will, sollte sich beeilen

Am 14./15. Juni ist es wieder soweit: Der FC Illdorf richtet sein traditionelles G‘rümpelturnier bereits zum 24. Mal aus. Auch diesmal stellt das 16-köpfige Organisationsteam ein äußerst kurzweiliges Turnier auf die Beine. Gespielt wird in folgenden Kategorien:

Damen-Mannschaften (aktive und inaktive Frauen/Mädchen)

Misch-Mannschaften (aktive Kicker und Frauen gemischt)

Hobby-Mannschaften (ausschließlich inaktive Hobby- und Gaudi-Freizeitkicker)

AH-Mannschaften (Legenden von „damals“)

Durch diese Einteilung will man erreichen, dass die Chancengleichheit gewahrt wird und der Spaß und die Geselligkeit im Vordergrund stehen. Jeder Kicker darf nur in einem Team auflaufen. Eine Mannschaft kann aus bis zu zehn Akteuren bestehen. Gespielt wird auf drei Kleinfelder. Die einzelnen Teams auf dem Rasen setzen sich aus vier Feldspielern und einem Torwart, bei den Damen aus fünf Feldspielerinnen und einer Torfrau zusammen. Die Spielzeit beträgt jeweils einmal zehn Minuten. Originelle Outfits wie Faschingskostüme oder extra angefertigte Trikots sowie klangvolle Namen wie „FC a Fetz‘n Gaudi“, „Haumdaucher United“ oder „SpVgg Schienbein aus der Dose“ verleihen diesem Turnier eine eigene, spezielle Note.

Beginn dieses Turniers ist bereits am Freitag ab 18 Uhr mit den Gruppenspielen und dem AH-„Highlight“ am Pavillon Platz. Es wird auch ein Zeltplatz zur Verfügung gestellt, der privat genutzt werden darf. Das Party-Volk wird auch heuer wieder bei der Open Air Party an den Plätzen auf seine Kosten kommen. Der Samstag steht dann ab 8 Uhr ganz im Zeichen von Feiern und Fußballspielen. Anmeldungen sind auf der Homepage des FC Illdorf unter www.fc-illdorf.de möglich. Allerdings sollten die Teams nicht allzu lange damit warten, da dieses Turnier in der Vergangenheits stets schon weit vor dem Anmeldeschluss ausgebucht war. In diesem Jahr gilt der 3. Juni als „Stichtag“. Zur Erinnerung: Bei der letztjährigen Auflage gingen insgesamt 55 Mannschaften in vier Kategorien auf Punkt- und Torjagd. Bei den „Misch-Mannschaften“ hatten am Ende die „Schusseltaler“ die Nase vorne und verwiesen die Teams von „Real Lloret C.F.“, „SpVgg Schienbein aus der Dose“ und „Hackstock United“ auf die Plätze. Sieger bei den „Gaudi-Mannschaften“ wurde „Bauwong Mauern“ vor dem „1. FC Alkoholfrei“ und „FC GogoSepp“. Bei den „Damen“ ging der Sieg an „Namenlos-Grandlos“ vor dem „FC Tütühüpfer“, während bei den „AH-Teams“ die Kicker von „Tornado Biding“ triumphierten. (fci/nr)

