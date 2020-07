vor 51 Min.

Perfekter Auftakt nach der Zwangspause

Liah-Soline Gerich vom TSV Neuburg zeigt sich bei den ersten Wettkämpfen bereits in erstaunlicher Verfassung

Von Anton Lautner

Auf diesen Moment hatten die jungen Nachwuchssportler des TSV Neuburg lange gewartet: Nach der monatelangen Zwangspause durch Covid-19 bot ein vom Bayerisches Leichtathletik-Verband ausgerichteter Übungslauf (BLV-Lauf & Geh-Challenge) zum ersten Mal wieder die Möglichkeit, bei einem Sportwettkampf gegeneinander anzutreten.

Gemeinsam mit den Jungsportlern des Ingolstädter MTV/DJK-Kaders nahm auch das Neuburger Lauftalent Liah-Soline Gerich als Gastläuferin an der Veranstaltung in Ingolstadt teil. Unter den Zwölf- bis 20-Jährigen war die Nervosität am Start deutlich zu spüren. Da die Sportanlagen während des Lockdowns gesperrt waren und das Training aufgrund der Kontaktbeschränkungen nur privat und ohne Trainer stattfinden konnte, war vielen jungen Athleten unklar, ob sie an ihre Vorjahresleistungen anknüpfen können.

Eine Sorge, die unbegründet ist

Für Liah-Soline Gerich war diese Sorge unbegründet. Sie meisterte den Lauf trotz des ausgefallenen Trainings sehr souverän und konnte sich gegen die Mitläufer durchsetzen. Mit einer Zeit von 2:26,72 Minuten erzielte das Nachwuchstalent sogar eine neue persönliche inoffizielle Bestzeit.

Von diesem Erfolg motiviert, startete Liah-Soline einige Tage später zu ihrem ersten offiziellen Wettkampf nach der Covid-19-Pause. Beim „Munich Challenge II“ trat sie im 800 Meter-Lauf der weiblichen Jugend U16 im Münchner Dantestadion gegen Läuferinnen der Altersstufen 13 bis 15 Jahre an. Dass die junge Leichtathletin die Corona-Pause gut überbrücken konnte, zeigte sie mit einem ersten Platz. Besonders freuen konnte sich Liah-Soline erneut über die nun offizielle persönliche Bestzeit über 800 Meter in 2:28,48 Minuten.

Als wäre überhaupt nichts gewesen, ging die TSV-Athletin vor eineinhalb Wochen beim stark besetzten Mittsommerlauf in Regensburg abermals auf die zwei Runden auf der Tartanbahn. Sie musste sich zwar einer älteren Schülerin aus Bamberg beugen. Dennoch erlief sich Gerich mit einer starken Performance eine weitere Bestzeit in 2:21,75 Minuten. Ein Leistungssprung von rund sieben Sekunden, der noch einiges in diesem Jahr erwarten lässt.

