vor 24 Min.

Perfekter Spieltag für Frauenteam

Neuburger entscheiden beim Sieg gegen den ESV Augsburg alle Bahnen für sich

Von Gerd Faude

Die Frauen der Neuburger Kegler haben gegen den ESV Augsburg alle gespielten Bahnen gewonnen und einen souveränen Erfolg eingefahren. Zwei Männerteams verlieren, eines gewinnt.

Tagesbeste Angela Veitinger (533:118) hatte nach einer Bahn bereits zehn Holz gutgemacht und profitierte danach von der Aufgabe ihrer Gegnerin aus gesundheitlichen Gründen. Martina Wäcker (509:441) arbeitete ihre Gegnerin förmlich auf und gewann alle vier Bahnen. Somit führten die Neuburger zur Halbzeit bereits deutlich. Auch Herta Habermayr (473:442) trat spielbestimmend auf, ließ keinen Zweifel am Siegeswillen erkennen, während sich Christina Höppler (501:436) mit einem guten Ergebnis aus ihrem Formtief befreite. Beide gewannen ebenso ihre vier Bahnen.

Karl-Heinz Förg (499:513) konnte ebenso wie Rudi Reichart (508:532) nur eine Bahn für sich behaupten, was für den Mannschaftspunkt unmöglich ausreichen kann. Somit gerieten die Neuburger deutlich in die Defensive und mussten liefern. Nach dem Wechsel ging Roland Thumm (495:543) aber in gleicher Manier unter. Zeljko Halapa (526:508) zeigte noch den stärksten Auftritt, indem er drei Bahnen für sich entschied.

Gottfried Maderholz begann gegen Sven Blättermann (527:481), wobei alle vier Bahnen an den Gastgeber gingen. Ebenso erging es Gerhard Donaubauer gegen Peter Hirschmüller (456:535). So hatten zur Halbzeit beide Mannschaften jeweils einen Punkt und Neuburg einen Holzvorsprung von 33 Kegel. Rudolf Kühnlein und Peter Höppler (497:460) traten auf einer Bahn ebenbürtig auf, ansonsten landete der Punkt bei den Gastgebern. Wenn Ralf Borgfeld gegen Siegfried Weichhart (506:461) nicht so sicher seine Bahnen für sich entschieden hätte, wäre die Lage bedrohlich geworden.

Otto Egen (446:503) startete mit 137 Holz auf der ersten Bahn, konnte dieses Niveau aber nicht halten. Währenddessen musste Gerd Faude (480:463) eine Bahn abgeben. Durch den Vergleich der Zwischenstände lag die Punkteverteilung ausgeglichen mit Holzvorteil von 40 Kegeln beim Gastgeber. Hermann Adrian (418:443) hatte auf seiner ersten Bahn zwar keine Mühe, gab aber die drei weiteren Bahnen ab. Tobias Walter (511:481) musste seine erste Bahn wegen eines Kegels abgeben. Durch zwei weitere Bahnen, die er für sich entschied, kam er zum zweiten Punkt für die Neuburger. Durch den Holzvorsprung brachten die Gastgeber die Tabellenpunkte in Sicherheit.

Themen folgen