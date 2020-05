17:22 Uhr

Persefoni Ioannidou: Sommer und Freiplatz – eine perfekte Kombination

Plus Bereits seit sechs Jahren geht Persefoni Ioannidou für die Basketballer des TSV Neuburg erfolgreich auf Korbjagd. Welche drei Fremdsprachen die 15-Jährige in der Schule lernt und warum sie auf dem Spielfeld lieber passt, als ins Dribbling zu gehen.

Von Dirk Sing

Ein Leben ohne Basketball kann sich Persefoni Ioannidou schon gar nicht mehr vorstellen. Seit rund sechs Jahren geht die 15-Jährige für die Baskets Neuburg erfolgreich auf Korbjagd. In der vergangenen Saison zählte sie zu den absoluten Leistungsträgern in der U16-Mannschaft des TSV Neuburg. In unserer Serie „NR-Sportskanone“ stellen wir die junge, talentierte Basketballerin auf eine etwas andere Art und Weise genauer vor.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Sommer oder Winter Ioannidou: „Sommer. Wenn es warm ist, kann man beispielsweise auf den Freiplatz zum Basketballspielen gehen. Gerade auf dem TSV-Platz im Englischen Garten treffen sich dann oft viele Leute, mit denen man gemeinsam seinem Hobby nachgehen kann. Mit dem Winter kann ich dagegen nichts anfangen. Der ist mir zu kalt.“ Buch oder Fernsehen Ioannidou: „Ich lese zwar schon auch ganz gerne – zumeist in Englisch – mal ein Buch. Aber letztlich schaue ich mir dann doch noch etwas lieber die eine oder andere Serie auf Netflix an.“ Mathe oder Englisch Ioannidou: „Eindeutig Englisch, da ich insgesamt sehr interessiert und auch ganz gut in Sprachen bin. In der Schule habe ich auch noch Französisch und Spanisch. Mit Mathematik kann ich dagegen nicht wirklich viel anfangen.“ Wasser oder Eistee Ioannidou: „Eistee trinke ich eigentlich sehr selten, da er zumeist zu viel Zucker enthält. Aus diesem Grund greife ich viel lieber – und das nicht nur beim Sport - zum Wasser. Das ist einfach deutlich gesünder.“ Pizza oder Pasta Ioannidou: „Schon eher Pasta – vor allem mit Pesto-Geschmack. Dafür stelle ich mich auch selbst in die Küche und bereite mir die Nudeln entsprechend zu.“ Kuchen oder Eis Ioannidou: „Ganz klar Eis! Gerade im Sommer gehe ich regelmäßig zur Eisdiele. Meine Lieblingssorte ist dabei Vanille.“ Schloßfest oder Volksfest Ioannidou: „Ich gehe eigentlich lieber auf das Neuburger Volksfest. Dort trifft man immer andere Jugendliche, die man kennt. Zudem sind auch die Fahrgeschäfte ganz cool. Ich liebe es, wenn einem dabei das Adrenalin in den Körper schießt.“ Brandlbad oder Weiher Ioannidou: „Im Brandlbad ist mir schlichtweg zu viel los. Daher bevorzuge ich eindeutig den Weiher. Dort hat man zum einen doch noch eine gewisse Privatsphäre. Zum anderen ist das Wasser einfach natürlicher.“ Halle oder Freiplatz Ioannidou: „Wenn ich die Wahl habe, dann gehe ich schon lieber auf den Freiplatz. Beim Training in der Halle sind wir in der Regel nur unter uns Vereinsspielern, während auf dem Freiplatz auch oftmals andere Leute dazukommen, die nicht im Verein sind. Mit und gegen diese zu spielen, macht einfach richtig viel Spaß.“ Dribbling oder Passen Ioannidou: „Unser Trainer betont immer wieder, dass das Passen deutlich schneller geht als ein Dribbling. Außerdem sind beim Passen immer mehrere Mitspieler ins Spielgeschehen integriert, was mir sehr gut gefällt.“ Offense oder Defense Ioannidou: „Mir macht es ungemein viel Spaß, eine gute und aggressive Verteidigung zu spielen. Ich lege dabei auch sehr viel Power rein, um meine Gegenspielerin am Korberfolg zu hindern. Damit kann ich meine Mannschaft am besten unterstützen.“ Training oder Spiel Ioannidou: „Ich trainiere sehr gerne. Dabei kann man im Team auch Dinge besprechen, sich auf den nächsten Gegner vorbereiten und gemeinsam gewisse Sachen einstudieren, die man dann im Spiel möglichst gut umsetzt.“

Themen folgen