vor 8 Min.

Platz drei als neues Ziel

VfR Neuburg trifft am Samstag auf den FC Kempten. Dabei hat sich die Personalsituation zumindest etwas entspannt

Von Dirk Sing

Nein, es war zweifelsohne keine der Partien, die für immer in die Historie des Fußball-Landesligisten VfR Neuburg unter die Rubrik „Unvergessliche Begegnung“ eingehen wird. Der 3:1-Erfolg am Mittwochabend beim abgeschlagenen Schlusslicht und designierten Absteiger SC Oberweikertshofen fiel vielmehr unter die Bezeichnung „glanzloser Arbeitssieg“.

„Es war definitiv einer unserer schwächeren Auftritte im bisherigen Saisonverlauf“, meinte VfR-Trainer Christian Krzyzanowski, der dafür allerdings auch Verständnis aufbrachte: „Für unsere Mannschaft war es bereits das vierte Match innerhalb von zwei Wochen. Und wenn man sieht, mit welchen personalproblemen wir derzeit zu kämpfen haben, dann ist es auch normal, dass sich ein gewisser Kräfteverschleiß einstellt.“ Lediglich drei Auswechselspieler hatten auch diesmal nur auf der Ersatzbank Platz genommen – darunter mit Fabian Heckel auch ein Akteur, der zuletzt mit muskulären Problemen passen musste und dementsprechend alles andere als körperlich fit war. Neben den erkämpften drei Zählern hatte dieser Nachholspieltag freilich noch einen anderen positiven Nebeneffekt: Da der bis dato punktgleiche SC Ichenhausen seine Partie gegen den souveränen Spitzenreiter TSV Landsberg mit 0:2 verlor, weisen die Lilaweißen nun wieder Vorsprung von drei Zählern auf den SCI auf.

„Wir wollen jetzt in den drei verbleibenden Saisonspielen nochmals alles reinwerfen, um eine bislang überragende Spielzeit am Ende möglichst mit dem dritten Tabellenplatz abzuschließen“, sagt Krzyzanowski. Zunächst bekommen es seine Schützlinge dabei am heutigen Samstag (15 Uhr) in der heimischen Sparkassen-Arena mit dem FC Kempten zu tun. Die Allgäuer rangieren im gesicherten Mittelfeld des Klassements und mussten sich zuletzt der zweiten Vertretung des FV Illertissen mit 0:3 geschlagen geben. Ans Hinspiel werden sich indes die VfR-Akteure nicht allzu gerne zurückerinnern, schließlich setzte es am 6. Oktober eine 0:2-Niederlage.

Zumindest personell hat sich die Lage bei den Lilaweißen etwas entspannt. Matthias Riedelsheimer und Niklas Golling, die in Oberweikertshofen aufgrund von Blessuren ausgewechselt werden mussten, sind wieder einsatzfähig. Ebenfalls ins Geschehen eingreifen kann Sebastian Habermeyer. Der Kapitän, der im Spitzenspiel beim TSV Landsberg die Rote Karte erhalten hatte, wurde nur für eine Partie gesperrt. Ein dickes Fragezeichen steht dagegen hinter dem Mitwirken von Angreifer Marco Friedl.

Themen Folgen