21:22 Uhr

Positives Zwischenfazit

Der VfR Neuburg rangiert nach rund einem Drittel der Saison auf einem starken zweiten Tabellenplatz. Am Samstag Heimspiel gegen Aufsteiger Jetzendorf

Von Dirk Sing

Dass der VfR Neuburg am Mittwochabend um 20.15 Uhr seine Tabellenführung in der Landesliga Südwest an den FC Gundelfingen, der soeben das Nachholspiel beim 1. FC Sonthofen mit 1:0 gewonnen hatte, abgeben musste, war für Christian Krzyzanowski nicht mehr als eine Randnotiz. Und das aus gutem Grund, schließlich rangieren seine Schützlinge mit lediglich einem Zähler Rückstand auf einem ausgezeichneten zweiten Platz.

Kein Wunder also, dass das Fazit des VfR-Trainers über das erste Saisondrittel überaus positiv ausfällt. „Die Mannschaft setzt die Trainingsinhalte, die wir uns erarbeiten, erstklassig um. Und genau das ist für mich als Trainer ungemein wichtig“, erklärt Krzyzanowski. Dass sein Team auch im zweiten Landesliga-Jahr erneut ganz oben mitmischt, ist für den 41-Jährigen alles andere als selbstverständlich. „Wir hatten im bisherigen Saisonverlauf schon mit großen Verletzungsproblemen von Leistungsträgern wie Michael Denz, Maximilian Eberwein, Dominik Jozinovic oder augenblicklich Sebastian Habermeyer zu kämpfen. Um so höher sind die Leistungen der Jungs einzuschätzen“, betont Krzyzanowski.

Bestätigt sieht sich der Neuburger Coach indes auch in Sachen Transferpolitik. „Unsere Neuzugänge Maxi Oswald, Niko Schröttle, Fabian Scharbatke, Ralf Schröder und Maximilian Eberwein haben voll und ganz eingeschlagen und damit auch einen entscheidenden Teil zum bisherigen Abschneiden beigetragen.“ Zusammen mit den bereits vorhandenen Kräften wie dem derzeitigen Innenverteidiger-Duo Fabian Heckel und Matthias Stegmeir (Krzyzanowski: „Sie liefern bereits seit Wochen erstklassige Leistungen ab.“) bilden sie eine Mannschaft, die nur äußert schwer zu schlagen ist. Dies musste zuletzt auch der „Topfavorit auf den Aufstieg“ (Krzyzanowski), 1. FC Sonthofen, erkennen, der im Heimspiel gegen die Lilaweißen über ein (glückliches) 1:1-Unentschieden nicht hinauskam.

Insgesamt sieben Siege hat der VfR Neuburg bereits auf seinem Konto – Nummer acht soll möglichst am Samstag (15 Uhr) folgen, wenn Aufsteiger TSV Jetzendorf in der Sparkassen-Arena gastiert. Die Gäste gehen erstmals in der Vereinsgeschichte in der Landesliga auf Punkte- und Torejagd. Mit 13 Zählern aus den ersten elf Partien ist die bisherige Ausbeute durchaus akzeptabel. Verzichten müssen die Lilaweißen weiterhin auf Kapitän Sebastian Habermeyer (Bänderriss) und Maximilian Eberwein (privat verhindert), während hinter dem Einsatz von Abdel Abou-Khalil, Matthias Riedelsheimer und Fabian Heckel noch ein Fragezeichen steht.

