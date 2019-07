18.07.2019

Premiere in der Vereinshistorie

Nach der ersten feiert auch die zweite Damenmannschaft des SV Weichering den Meistertitel. Nervenstarke Herren 30

Von Barbara Walter

Nachdem bereits die erste Damenmannschaft des SV Weichering den Meistertitel geholt hat, gelang dies nun auch der zweiten Damenmannschaft. Das hat es noch nie in der Vereinsgeschichte gegeben.

Die Damen II holen sich mit 11:1 Punkten den Meistertitel. Auch im letzten Punktspiel blieben sie ungeschlagen. Katharina Huber trug mit einem 6:3, 6:4-Erfolg zum Sieg bei. Ebenso ihre Schwester Franziska Huber, die ihr Einzel mit 7:5,6:2 gewann, und Stefanie Schwenk durch ihren 6:1, 6:0-Sieg. Nur Lara Mack musste sich mit 2:6, 6:4, 8:10 knapp geschlagen geben. Während das Duo Huber im Doppel mit 6:7, 1:6 unterlag, gewann das Duo Mack/Schwenk klar mit 6:1, 6:1.

Einen knappen Erfolg – wie schon so oft in dieser Saison – fuhr das Herren-30-Team ein. Während Michael Haberl in zwei Sätzen gewann (7:6, 6:2) wurden drei Partien im Match-Tiebreak entschieden. Norbert Florian gewann nach hartem Kampf mit 4:6, 6:3, 10:6, Klaus Wagner mit 0:6, 6:3, 10:8 und Florian Häckl mit 3:6, 6:2, 10:5. Oliver Matt (3:6, 3:6) und Bernd Rößler (4:6, 0:6) mussten sich geschlagen geben. Im Anschluss gewannen Haberl/Florian ihr Doppel, die Duos Wagner/Maat und Rößler/Häckl unterlagen.

Tabellenführer Wolnzach war eine Nummer zu groß. Lediglich Florian Fahrmeier (6:2, 4:6, 10:1) gewann sein Einzel. Markus Brandstetter verlor sein ausgeglichenes Match mit 5:7, 4:6. Auch Tobias Mandlmeier (1:6, 2:6), Thomas Mandlmeier (0:6, 3:6), Jonas Walter (0:6, 1:6) und Maximilian Heindl (4:6, 0:6) unterlagen. In den Doppeln gelangen Weichering noch zwei Punkte. Fahrmeier/Th. Mandlmeier (6:2, 7:6) und T. Mandlmeier /Brandstetter (7:6, 3:6, 10:7) waren erfolgreich. Die Youngster Walter/Heindl mussten sich gegen starke Kontrahenten 1:6, 1:6 geschlagen geben.

An den ersten Erfolg der Saison vergangene Woche konnten die Bambini 12 gleich noch einen dranhängen. Christoph Niedermeier (6:0, 6:2), Dominik Brandstetter (6:1, 6:2) und Luis Bährle (6:0, 6:0) gewannen souverän. Nur Nico Stapf musste sich mit 6:4, 2:6, 4:10 knapp geschlagen geben. Im Anschluss wurden beide Doppel gewonnen. Niedermeier/Stapf mussten sich ihren 7:5, 4:6, 10:6 Sieg hart erkämpfen, Brand-stetter/Bährle gewannen klar mit 6:0, 6:0.

Nur Nico Stapf, der bei den Knaben aushalf, konnte sein Einzel mit 7:6, 6:3 gewinnen und den Ehrenpunkt erzielen. Jonathan Mack (0:6, 0:6), Viktoria Mödl (1:6, 1:6) und Anna-Maria Seeger (0:6, 1:6) verloren. Auch die Doppel Mödl/Seeger (0:6, 0:6) und Mack/Stapf (3:6,0:6) unterlagen.

