vor 39 Min.

Rain behält die Nerven im Krimi Lokalsport

Tillystädter werfen gestern Abend den Regionalligisten VfB Eichstätt mit einem 5:4-Erfolg im Elfmeterschießen aus dem Wettbewerb. Dabei wird Schlussmann Christoph Hartmann zum Matchwinner

Nachdem Maximilian Bär den fünften Strafstoß des TSV Rain verwandelt hatte und damit der Sieg gegen Regionalligist VfB Eichstätt gewiss war, gab es kein Halten mehr. Die Rainer brüllten ihre Freude über den hart erkämpften 5:4-Erfolg nach Elfmeterschießen im Toto-Pokalspiel heraus. Trainer Karl Schreitmüller war spürbar stolz auf seine „tolle Truppe“. „Wir haben gekämpft bis zum Ende“, resümierte er.

Dabei hat der TSV Rain derzeit ein Mammutprogramm zu absolvieren, das fast keine Verschnaufpausen bietet. Drei Partien in sechs Tagen gilt es zu bewältigen. Mit dem Pokalspiel ist das zweite bereits abgehakt, bevor am Freitag dann wieder eine Liga-Begegnung gegen Schwaben Augsburg ansteht. Angesichts dieses anstrengenden Programms ließ Schreitmüller rotieren. Von der erfolgreichen Elf, die am Sonntag noch Schwabmünchen mit 3:0 geschlagen hatte, blieb letztlich nur David Bauer in der Startformation übrig.

Trotzdem, oder vielleicht sogar gerade deshalb, startete der TSV Rain richtig gut in diese Partie. Gleich in der achten Minute hatten die Hausherren die Riesenchance zur Führung, als Michael Belousow im Zentrum frei zum Schuss kam, doch Torwart Mustafa Özhitay rettete in höchster Not. Nun ging es hin und her, ohne das sich gute Tormöglichkeiten ergaben. In der 21. Minute wurde es für die Gäste erneut gefährlich. Fabian Miehlich flankte von rechts auf Maximilian Käser, der das VfB-Gehäuse allerdings um ein paar Zentimeter verfehlte. In der 32. Minute hatten die Gäste ihre bis dato einzige richtig gute Möglichkeit. An der Strafraumgrenze kam Thomas Haas frei zum Schuss, doch der Ball ging am linken Pfosten vorbei. Der TSV Rain war leicht überlegen und vor dem gegnerischen Kasten gefährlicher als der Regionalligist aus Eichstätt. In der 35. Minute fand ein Freistoß vom wieder genesenen Johannes Müller keinen Abnehmer.

Nach der Pause taten die Gäste nun mehr. Bei den Rainern machten sich dagegen die nachlassenden Kräfte etwas bemerkbar. „Am Schluss haben wir kräftemäßig etwas abgebaut, aber schließlich kamen einige Spieler aus Verletzungspausen zurück – wie Johannes Müller, Maximilian Käser und Michael Belousow. Aber sie alle haben gut gearbeitet“, fand Trainer Schreitmüller.

Zwingende Chancen ergaben sich in der zweiten Hälfte auf beiden Seiten nicht. Demnach musste die bislang torlose Partie im Elfmeterschießen entschieden werden. Die Gäste fingen an und Fabian Schäll brachte Eichstätt in Führung. Doch David Bauer glich zum 1:1 aus. Nachdem auch Atdhedon Lushi und Jonas Fries für die Gäste sowie Marco Luburic und Michael Krabler für Rain getroffen hatten, stand es 3:3. Julian Kügel trat nun an, doch Rains Torhüter Christoph Hartmann hatte die angepeilte Ecke erahnt und hielt. Blerand Kurtishaj verwandelte für Rain und Philipp Federl glich aus. Somit musste Maximilian Bär treffen, um das Match zugunsten des TSV zu entscheiden. Er hielt dem Druck stand und versenkte das Leder zum 5:4-Endstand. (sut mit rui)

TSV Rain Hartmann – Rothgang, Bauer, Schröder, Posselt (ab 69. Kurtishaj) – Miehlich, J. Müller, Bär – Luburic, Käser (ab 74. Krabler), Belousow (ab 65. Talla)

VfB Eichstätt Özhitay – Schröder (ab 56. Schäll), Schraufstetter, Eberwein, Graßl – Federl, Fries, Schelle – Haas, Grau (ab 69. Lushi), Kügel

0:1 Fabian Schäll, 1:1 David Bauer, 1:2 Atdhedon Lushi, 2:2 Marco Luburic, 2:3 Jonas Fries, 3:3 Michael Krabler, 4:3 Blerand Kurtishaj, 4:4 Philipp Federl, 5:4 Maximilian Bär. – Gelbe Karten Johannes Rothgang, Fabian Miehlich, Marco Luburic, Michael Krabler – Marcel Schelle, Julian Kügel, Philipp Federl. – Schiedsrichter Luka Beretic (TSV Friedberg). – Zuschauer: 360.

Themen Folgen