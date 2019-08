vor 7 Min.

Rain bleibt im Tabellenkeller stecken

Im Heimspiel gegen den VfR Garching leisten sich die Käs-Schützlinge zwei entscheidende Patzer, die die Gäste dankend annehmen. Das 1:3 ist bereits die fünfte Niederlage hintereinander für den Aufsteiger

Von Fabian Kapfer

Vor dem Regionalliga-Spiel zwischen dem TSV Rain und VfR Garching war klar: Ein Sieg wäre für beide Teams enorm wichtig, um sich Luft im Tabellenkeller zu verschaffen. Am Samstagabend waren es dann nach 90 Minuten die Gäste, die mit einem 3:1-Auswärtssieg in der Tillystadt ihre Negativserie beenden konnten.

Die Partie begann nach einer kurzen Eingewöhnungszeit munter. Beide Mannschaften versuchten, nach vorne zu spielen und kamen zu kleineren Möglichkeiten. Große Gefahr kam jedoch für beide Keeper nicht auf. In der 28. Minute war es dann der erste krasse Fehler der Tillystädter, der die Gäste in Führung brachte. VfR-Linksverteidiger Nikolaos Salassidis lief in den Strafraum. Sein harmloser Schuss ging aus eigentlich aussichtsloser Position auf das kurze Eck, in dem TSV-Keeper Kevin Maschke stand. Diesem rutschte der Ball durch Hände und Füße – und kullerte ins Netz.

Ein schlimmer Patzer, auf den Rain jedoch sofort zu reagieren versuchte. Jonas Greppmeir köpfte kurz darauf knapp am Tor der Gäste vorbei (31.). Kurz vor der Halbzeit wurde es noch einmal turbulent. Erst parierte Maschke glänzend gegen Gästestürmer Feucht. Wenig später zeigte Schiedsrichter Marx auf den Elfmeterpunkt. Strafstoß für Garching in der 43. Minute. Vorausgegangen war ein Foul von Rains Kapitän Fabian Triebel an Tom Zimmerschied an der Grundlinie. Matthias Strohmaier verwandelte souverän ins linke untere Eck und erhöhte auf 2:0 für die Münchner. Die zweite Hälfte begann bis auf einen Aufreger zu Beginn verhalten. Nach einem Handspiel eines VfR-Verteidigers im eigenen Strafraum forderte Rain Elfmeter. Die Pfeife von Schiedsrichter Marx blieb aber stumm. Garching wartete ab, während Rain versuchte, Lösungen gegen den kompakt stehenden Gast zu finden.

In der 68. Minute sorgte dann der eingewechselte Neuzugang Arif Ekin für die Erlösung bei den Hausherren. Ein traumhafter Freistoß aus 30 Metern ins rechte obere Eck markierte den 1:2-Anschlusstreffer. Rain drückte nun und wollte unbedingt den Ausgleich, agierte jedoch oft fahrig und überhastet. Aber auch Garching blieb stets gefährlich und vergab eine Großchance in Person von Berwein (79.).

Knötzinger verliert den Ball auf Höhe der Mittellinie

In einer spannenden Schlussphase war es wieder ein Patzer der Hausherren, der für die Entscheidung sorgte. Michael Knötzinger verlor auf Höhe der Mittellinie den Ball. Der VfR konterte, legte quer auf Emre Tunc, der in der 86. Minute das 1:3 erzielte. Dabei hatte Rain auch noch Glück, nicht David Bauer zu verlieren. Der stand auf der Linie und fälschte Tuncs Schuss mit der Hand ins Tor ab. Wäre der Ball nicht ins Netz gegangen, hätte es Elfmeter für Garching und die Rote Karte für den TSV-Akteur gegeben, der so nur die Gelbe Karte sah.

TSV Rain: Maschke – Schröder, Triebel (46. Ekin), Bauer, Robinson (64. Käser) – Joh. Müller, St. Müller, Cosic, Knötzinger – Dannemann (80. Krabler), Greppmeir.

